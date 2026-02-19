قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طبيب يحذر من غسول الفم الصباحي يضر صحتك.. أعرف التفاصيل

غسول الفم
غسول الفم
هاجر هانئ

يحذر طبيب أسنان أمريكي من أن الاستخدام المتكرر لغسول الفم المضاد للبكتيريا قد يرفع ضغط الدم عن طريق قتل البكتيريا الفموية المفيدة اللازمة لإنتاج أكسيد النيتريك، الذي يدعم صحة الأوعية الدموية. تربط الدراسات الاستخدام اليومي بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل التمثيل الغذائي، مما دفع الخبراء إلى التوصية بالحد من استخدام غسول الفم المطهر والتركيز بدلاً من ذلك على تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.
 

يُعدّ استخدام غسول الفم جزءًا لا يتجزأ من الروتين الصباحي لكثير من الاشخاص. فالمضمضة المنعشة بنكهة النعناع تُعطي شعورًا بنظافة الفم وصحته. مع ذلك، تشير الدراسات الحديثة في طب الأسنان والطب إلى أن عادة استخدام غسول الفم صباحًا قد تؤثر سلبًا على ضغط الدم دون أن تشعر.

حذّر طبيب أسنان أمريكي من أن بعض أنواع غسول الفم المضاد للبكتيريا قد تتداخل مع عملية بيولوجية حيوية تُساعد على تنظيم ضغط الدم بشكل طبيعي. ونشر الدكتور مارك بورين، طبيب الأسنان الشهير من سان فرانسيسكو والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا، منشورًا على إنستغرام بعنوان: "200 مليون أمريكي يستخدمون هذا المنتج كل صباح. إنه يرفع ضغط دمهم، ولم يُعلّق طبيب أسنانهم على ذلك". وأشار إلى أن السعي وراء نظافة الفم بنسبة "99.9%" قد يُؤدي إلى عواقب غير مقصودة على صحة القلب.

وأوضح الدكتور بورين قائلاً: " إنه يقضي على البكتيريا المختزلة للنترات التي يستخدمها جسمك لإنتاج أكسيد النيتريك - وهو أحد أهم الجزيئات لضغط الدم وحساسية الأنسولين ووظيفة القلب والأوعية الدموية".


ما هي العلاقة بين غسول الفم وضغط الدم ؟


بحسب الدكتور بورين، لا يقتصر الفم على الأسنان واللثة فحسب، بل يحتوي أيضاً على بكتيريا نافعة تلعب دوراً حيوياً في الصحة العامة. تحوّل هذه البكتيريا النافعة النترات الغذائية - الموجودة عادةً في الخضراوات الورقية كالسبانخ والبنجر - إلى أكسيد النيتريك، وهو جزيء يُرخي الأوعية الدموية، ويُحسّن الدورة الدموية، ويُساعد على تنظيم ضغط الدم. يُعدّ أكسيد النيتريك ضرورياً للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
لكن عند استخدام غسولات الفم المطهرة القوية، فإنها لا تستطيع التمييز بين البكتيريا الضارة والنافعة، فتقضي على الميكروبات المفيدة المسؤولة عن تحويل النترات. وبدون إنتاج كافٍ لأكسيد النيتريك، قد تواجه الأوعية الدموية صعوبة في الاسترخاء بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

أوضح الدكتور بورين أن "دراسةً أجرتها جامعة هارفارد، وشملت ما يقرب من ألف بالغ على مدى ثلاث سنوات، وجدت أن الأشخاص الذين يستخدمون غسول الفم مرتين يوميًا أكثر عرضةً بنسبة 55% للإصابة بمقدمات السكري أو السكري. كما وجدت دراسة أخرى أن مستخدمي غسول الفم مرتين يوميًا أكثر عرضةً للإصابة بارتفاع ضغط الدم بأكثر من الضعف. وأظهرت دراسةٌ أجرتها جامعة بليموث أن غسول الفم يُلغي أكثر من 60% من فوائد التمارين الرياضية في خفض ضغط الدم، بل ويقضي عليها تمامًا في غضون ساعتين".

أشارت العديد من الدراسات السريرية أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون غسول الفم المطهر مرتين يوميًا يعانون من ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم مقارنةً بمن لا يستخدمونه. وهذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص للأفراد الذين:

يعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم
معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب
استخدم غسول الفم يومياً كجزء من العناية الوقائية بالفم

المصدر: timesnownews.

غسول الفم ضغط الدم صحة الأوعية الدموية صحة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد