تحرير محاضر مخالفات ضد 17 مخبزا بلديا في المحمودية بالبحيرة

نفذت الإدارة التموينية بمركز المحمودية في محافظة البحيرة، حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التموينية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء، والتأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظا على سلامة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملات عن ضبط 12 مخبزًا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، بعجز وصل إلى 19 جرامًا للرغيف، وتحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير مخالفة لغلق محل تمويني في مواعيد العمل الرسمية.

كما تم تحرير 4 مخالفات لعدم وجود قائمة بيانات للنشاط ومواعيد صرف السلع التموينية للمواطنين، وضبط مخالفتين لعدم وجود ماكينة صرف السلع التموينية بالمحل أثناء التفتيش، وضبط مخالفتين لعدم وجود سجل زيارات بالمحل أثناء التفتيش، وتحرير مخالفة لعدم إعطاء بون صرف السلع التموينية للمواطنين.

جاءت الحملة بإشراف عادل أبو الفتوح، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وبرئاسة منتصر النحاس، كبير مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، تامر مبارك، مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع حمدي بيومي مفتش إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية.