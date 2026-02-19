كائنات لا ترى بالعين المجردة.. العوالق تكشف استوائية البحر المتوسط

تتسلل مؤشرات تغير بيئي عميق إلى البحر المتوسط بهدوء، بعيدا عن الأسماك الكبيرة والشعاب المرجانية التي تستحوذ عادة على الاهتمام هذه المرة، تأتي الإشارة من كائنات مجهرية تطفو في المياه، لكنها تمثل حجر الأساس للنظام البيئي البحري بأكمله.

فوفق دراسة حديثة نشرتها دورية Global and Planetary Change، تكشف العوالق الدقيقة عن ظاهرة علمية تُعرف باسم “استوائية البحر المتوسط”، أي تحول خصائصه تدريجيا ليصبح أقرب إلى البحار المدارية نتيجة الاحترار المتواصل.

العوالق نبض الحياة الخفي

العوالق كائنات حية دقيقة، غالبا لا يتجاوز حجمها بضعة ميكرومترات، تعيش طافية في المياه ورغم صغرها، تلعب دورًا محوريًا في إنتاج الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتشكل القاعدة الأولى في الشبكة الغذائية البحرية.

فهي الغذاء الأساسي للكائنات الأكبر، ومن خلالها تنتقل الطاقة إلى الأسماك ثم إلى بقية الكائنات البحرية لذلك، فإن أي تغير في تركيبتها أو تنوعها لا يبقى حبيس المستوى المجهري، بل يمتد تأثيره تدريجيًا إلى كامل المنظومة البيئية.

طبقية البحر تغير صامت يعيد تشكيل الحياة

يربط العلماء بين الاحترار العالمي وازدياد ما يُعرف بـ"طبقية البحر" فمع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح الطبقات السطحية من المياه أكثر دفئًا وأقل اختلاطًا بالمياه العميقة الغنية بالمغذيات.

قد يبدو هذا التغير بسيطا ظاهريا، لكنه يحمل آثارا بعيدة المدى فالعوالق النباتية والحيوانية تعتمد بشكل مباشر على توافر المغذيات القادمة من الأعماق ومع تراجع هذه الإمدادات، تتغير الأنواع القادرة على البقاء تزدهر الأنواع المتكيفة مع المياه الدافئة والفقيرة غذائيا، بينما تتراجع الأنواع التي كانت سائدة في السابق.

هذا التحول التدريجي هو ما يصفه الباحثون بـ"استوائية المتوسط"انتقال بطيء نحو خصائص بيئية أقرب إلى المناطق المدارية.

أرشيف قاع البحر قراءة ألفي عام من التاريخ

لرصد هذه التحولات، اعتمد الباحثون على تحليل رواسب بحرية محفوظة في قاع المتوسط، والتي تعمل بمثابة أرشيف طبيعي يسجل تاريخ الحياة البحرية عبر قرون طويلة.

ومن خلال دراسة بقايا عوالق متكلسة تعود إلى نحو ألفي عام، تمكن الفريق من مقارنة التنوع البيولوجي القديم بالوضع الراهن وأظهرت النتائج أن وتيرة التغير تسارعت بشكل واضح منذ بداية العصر الصناعي، ما يعزز الارتباط بين الاحترار الحديث والتحولات البيئية الحالية.

ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها الدراسة، زيادة وفرة أنواع من العوالق ترتبط عادة بالمياه المدارية، في إشارة مبكرة إلى تغير الطابع البيئي للبحر.

تأثيرات محتملة على المصايد ودورة الكربون

لا تعني هذه النتائج أن النظام البيئي للمتوسط على وشك الانهيار، لكنها تشير إلى دخوله مرحلة إعادة توازن قد تمتد لعقود.

ومع أن التغيرات تبدأ على مستوى الكائنات المجهرية، فإن انعكاساتها قد تصل إلى مصايد الأسماك، وإنتاجية البحر، وحتى إلى دوره في دورة الكربون العالمية.

فإذا تغيرت قاعدة الهرم الغذائي، فإن السلسلة بأكملها قد تعاد صياغتها، بما يحمله ذلك من آثار اقتصادية وبيئية على الدول المطلة على المتوسط.

تغير المناخ إشارات مبكرة لا تُرى

تؤكد الدراسة أن التغير المناخي لا يظهر دائما في صور درامية مفاجئة، بل يبدأ غالبًا بتحولات صامتة في أصغر مكونات النظام البيئي.

ومن خلال مراقبة هذه المؤشرات الدقيقة، يستطيع العلماء استشراف الاتجاه الذي تسلكه الأنظمة البحرية قبل أن تصبح التغيرات واضحة للعيان وهو ما يمنح صانعي القرار فرصة أفضل للتخطيط والتكيف، وحماية الموارد البحرية في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.