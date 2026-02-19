قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كائنات لا ترى بالعين المجردة.. العوالق تكشف استوائية البحر المتوسط

كائنات لا ترى بالعين المجردة
كائنات لا ترى بالعين المجردة
أمينة الدسوقي

تتسلل مؤشرات تغير بيئي عميق إلى البحر المتوسط بهدوء، بعيدا عن الأسماك الكبيرة والشعاب المرجانية التي تستحوذ عادة على الاهتمام هذه المرة، تأتي الإشارة من كائنات مجهرية تطفو في المياه، لكنها تمثل حجر الأساس للنظام البيئي البحري بأكمله.

فوفق دراسة حديثة نشرتها دورية Global and Planetary Change، تكشف العوالق الدقيقة عن ظاهرة علمية تُعرف باسم “استوائية البحر المتوسط”، أي تحول خصائصه تدريجيا ليصبح أقرب إلى البحار المدارية نتيجة الاحترار المتواصل.

العوالق نبض الحياة الخفي

العوالق كائنات حية دقيقة، غالبا لا يتجاوز حجمها بضعة ميكرومترات، تعيش طافية في المياه ورغم صغرها، تلعب دورًا محوريًا في إنتاج الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتشكل القاعدة الأولى في الشبكة الغذائية البحرية.

فهي الغذاء الأساسي للكائنات الأكبر، ومن خلالها تنتقل الطاقة إلى الأسماك ثم إلى بقية الكائنات البحرية لذلك، فإن أي تغير في تركيبتها أو تنوعها لا يبقى حبيس المستوى المجهري، بل يمتد تأثيره تدريجيًا إلى كامل المنظومة البيئية.

طبقية البحر تغير صامت يعيد تشكيل الحياة

يربط العلماء بين الاحترار العالمي وازدياد ما يُعرف بـ"طبقية البحر" فمع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح الطبقات السطحية من المياه أكثر دفئًا وأقل اختلاطًا بالمياه العميقة الغنية بالمغذيات.

قد يبدو هذا التغير بسيطا ظاهريا، لكنه يحمل آثارا بعيدة المدى فالعوالق النباتية والحيوانية تعتمد بشكل مباشر على توافر المغذيات القادمة من الأعماق ومع تراجع هذه الإمدادات، تتغير الأنواع القادرة على البقاء تزدهر الأنواع المتكيفة مع المياه الدافئة والفقيرة غذائيا، بينما تتراجع الأنواع التي كانت سائدة في السابق.

هذا التحول التدريجي هو ما يصفه الباحثون بـ"استوائية المتوسط"انتقال بطيء نحو خصائص بيئية أقرب إلى المناطق المدارية.

أرشيف قاع البحر قراءة ألفي عام من التاريخ

لرصد هذه التحولات، اعتمد الباحثون على تحليل رواسب بحرية محفوظة في قاع المتوسط، والتي تعمل بمثابة أرشيف طبيعي يسجل تاريخ الحياة البحرية عبر قرون طويلة.

ومن خلال دراسة بقايا عوالق متكلسة تعود إلى نحو ألفي عام، تمكن الفريق من مقارنة التنوع البيولوجي القديم بالوضع الراهن وأظهرت النتائج أن وتيرة التغير تسارعت بشكل واضح منذ بداية العصر الصناعي، ما يعزز الارتباط بين الاحترار الحديث والتحولات البيئية الحالية.

ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها الدراسة، زيادة وفرة أنواع من العوالق ترتبط عادة بالمياه المدارية، في إشارة مبكرة إلى تغير الطابع البيئي للبحر.

تأثيرات محتملة على المصايد ودورة الكربون

لا تعني هذه النتائج أن النظام البيئي للمتوسط على وشك الانهيار، لكنها تشير إلى دخوله مرحلة إعادة توازن قد تمتد لعقود.

ومع أن التغيرات تبدأ على مستوى الكائنات المجهرية، فإن انعكاساتها قد تصل إلى مصايد الأسماك، وإنتاجية البحر، وحتى إلى دوره في دورة الكربون العالمية.

فإذا تغيرت قاعدة الهرم الغذائي، فإن السلسلة بأكملها قد تعاد صياغتها، بما يحمله ذلك من آثار اقتصادية وبيئية على الدول المطلة على المتوسط.

تغير المناخ إشارات مبكرة لا تُرى

تؤكد الدراسة أن التغير المناخي لا يظهر دائما في صور درامية مفاجئة، بل يبدأ غالبًا بتحولات صامتة في أصغر مكونات النظام البيئي.

ومن خلال مراقبة هذه المؤشرات الدقيقة، يستطيع العلماء استشراف الاتجاه الذي تسلكه الأنظمة البحرية قبل أن تصبح التغيرات واضحة للعيان وهو ما يمنح صانعي القرار فرصة أفضل للتخطيط والتكيف، وحماية الموارد البحرية في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.

البحر المتوسط كائنات مجهرية استوائية البحر المتوسط طبقية البحر درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة التنوع البيولوجي النظام البيئي للمتوسط المناخ تغير المناخ التغير المناخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

ترشيحاتنا

مركز الأزهر للفتوى يوضح آداب سماع القرآن الكريم

مركز الأزهر للفتوى يوضح آداب سماع القرآن الكريم

الصحابى الجليل أبو هريرة

أبو هريرة.. معلومات قد لا تعرفها عن أكثر الصحابة رواية للحديث

هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان

هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟.. أزهري يجيب

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد