محافظات

مشروع لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل بمطروح

محافظ مطروح خلال الاجتماع
محافظ مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد تنفيذ فعاليات المشروع التجريبى الثانى للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل ، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد أحمد على المدير التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا مصر ، والدكتورة عبير السحرتى، و الدكتور يسرى الكومى خبير التخطيط الإستراتيجي والحوكمة ، ورؤساء المدن مديري المديريات الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح ، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة .

أعرب محافظ مطروح عن سعادته بإختيار محافظة مطروح لتنفيذ المشروع التجريبى، والذى يهدف إلى إنتاج خطة استراتيجية للمحافظة فى ضوء المخاطر المترتبة على إرتفاع منسوب سطح البحر ، المتمثلة فى الفيضانات ونحر الشواطئ ورجوع خط الشاطئ ، وكذلك تسرب مياه البحر تحت طبقات الأرض بالمنطقة الساحلية وما قد ينجم عن تلك المخاطر من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية واشار إلى أهمية مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا مصر ، والذى يتواكب مع رؤية مصر فى التنمية المستدامة 2030 ، وحرص كافة أجهزة الدولة على التعاون وتضافر الجهود لتحقيقها مضيفا الى  أصدار  القرار رقم 62 لسنة 2023 ، والمعدل بالقرار رقم 553 لسنة 2025 بتشكيل لجنة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية وتشكيل أمانة فنية لها .

واشاد بأهمية مناقشات المشروع وما يهدف إليه من تعزيز التفاعل والتواصل بين المشاركين وتبادل الخبرات والآراء ،و بحث كيفية التعامل لتقليل أثار هذا التغير على حياتنا حفاظاً على الموارد والإمكانيات المتاحة لنا وللأجيال القادمة ،والحرص على تحقيق التوازن بين تحدي متطلبات التنمية من ناحية ، وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي و الإتزان البيئى من ناحية أخرى.

وتمنى محافظ مطروح الخروج بمزيد من التوصيات الفاعلة التى تأخذ فى إعتبارها الطبيعة الجغرافية والبيئية لمحافظة مطروح والممتدة بطول ساحلى 450 كم بالاضافة إلى منخفض سيوة ، وأهمية التعاون فى تعزيز التكيف مع تغيرالمناخ، وطبيعة المستجدات التنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية فى ظل إهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن وما يقام على أرضها من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة لتحقيق التنمية المنشودة لمصرو الأجيال القادمة ..

بينما أشار الدكتور محمد أحمد على المدير التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا مصر إلى أن التجربة الأولى كانت للمشروع بمحافظة دمياط وتم وضع خريطة معرفية بكافة المخاطر ووضعها فى الاعتبار عند مخططات التنمية لأى قطاعات تنموية بالمحافظة بمشاركة كافة الجهات المعنية حتى عام 2100م

