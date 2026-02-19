مفتي الجمهورية: الحديث عن بيت النبوة ينعش الروح ويعيد السكينة والاطمئنان للمجتمع

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الحديث عن بيت النبوة ليس من بين الأمور الثانوية التي يمكن أن نتوقف أماهها أو لا نتوقف، ولكن الحديث عن بيت النبوة ينعش الروح ويعيد السكينة والإطمئنان للمجتمع.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن بيت النبوة مقام رفيع من طراز خاص، مؤكدا أن بيت النبوة جمع الحكمة في الرأي، والتطبيق العملي للمنظومة الأخلاقية.

بيت النبوة أسس على تقوى من الله ورضوانه، ويفد إليه من له حاجة وينظر إليه على أنه المكان التذي تقضى فيه هموم الأمة وتحل مشكلاتها.