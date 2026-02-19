وزير العمل: اجتماعات دورية مع المدرسات لتعزيز التدريب والتشغيل مع المناطق الصناعية

أكد وزير العمل حسن رداد حرصه على عقد اجتماعات دورية، سواء عبر تقنية الفيديو كونفرانس أو من خلال اللقاءات المباشرة، مع مجموعات المديريات المتجاورة والمرتبطة بأنشطة متشابهة، بهدف تعزيز التنسيق وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى بما يخدم تطوير منظومة العمل والتشغيل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير اليوم مع مديريات محافظات القناة " الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، حيث شدد على أهمية العمل المشترك، وسرعة إعداد تقارير ومعلومات موثقة ودقيقة بشأن المناطق الصناعية والاستثمارية، وطبيعة الأنشطة، ونوعية المهن المطلوبة، مع تجهيز حصر واضح ومتكامل لفرص العمل والتدريب والتشغيل.

كما وجّه الوزير بتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز أوجه التعاون بين المديريات، لا سيما في مجال "التدريب من أجل التشغيل"، بما يحقق الربط الحقيقي بين احتياجات سوق العمل وبرامج التدريب، ويسهم في توفير فرص عمل حقيقية ولائقة، ويدعم جهود الدولة في بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة.