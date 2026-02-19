رامز جلال لأسماء جلال: ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل

علق الفنان رامز جلال، على الفنانة أسماء جلال قائلا “ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل واسمعي الكلمتين دول، مفيش حد قادر يلمك فأنا اللي هعرفك حدودك”.

وكشف البرومو عن ملامح المقلب، الذى جاء مستوحى من أجواء المسلسل الكورى الشهير «لعبة الحبار»، و ظهر رامز جلال مرتديا بدلة سواء و قناع مخيف وبصوت مرعب، مما أضفي حالة من الرعب و الانهيار على ضيوف البرنامج.

وظهر في البرومو استضافة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة وابرزهم ، رحمة محسن، غادة عبد الرازق، أسماء جلال، أحمد السقا، حمو بيكا، روجينا ، دينا، مصطفى غريب ، كارولين عزمي، ومروان عطية.