مجدي عبدالغفار يفسر إعجاز آية إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

أكد الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بـ"جامعة الأزهر"، أن التدبر الحقيقي للقرآن الكريم يتطلب استعدادًا نفسيًا وخشوعًا للقلب عند سماع آيات الله، موضحًا أن التأمل في معاني النصوص القرآنية يملأ النفس طمأنينة ويزيد اليقين.

وقال خلال لقاء له لبرنامج نورانيات القرآن الكريم، مفسرا لقوله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ}، مبينًا أن الآية لا تقتصر على شعيرة السعي في الحج، بل تحمل دلالات روحية وأخلاقية مثل الصبر والإخلاص والتفاني لله في كل أعمال المسلم.

وأشار إلى أن السعي بين الصفا والمروة يمثل نموذجًا عمليًا للعمل الصالح الذي يُقصد به وجه الله، مستشهداً بالمثال القرآني للمرأة الصابرة المحتسبة، التي خلد الله عملها واعتبره مأجورًا، مؤكدًا أن الأعمال النابعة من الإخلاص وحده هي التي تبقى أثرها وتُبارك.

كما أوضح أن القرآن يفرّق بين من يسعى وراء أهواء الدنيا وبين من يخلص عمله لله، مستشهداً بالآية:

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ}، مشددًا على أن محبة الله وحده هي الطريق إلى السعادة والبركة.