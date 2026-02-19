إمام مسجد الحسين يكشف أسرار سيف النبي ﷺ «العضب» ومصحف الإمام علي

استعرض الدكتور مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، جانبًا من المقتنيات النبوية، متحدثًا عن سيف النبي ﷺ «العضب» الذي كان يتكئ عليه في خطبة الجمعة، مشيرًا إلى أنه أُهدي إليه من الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولا تزال نقوشه الأصلية محفوظة رغم تجديد غمده لاحقًا.

وقال مؤمن الخليجي، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة الفطار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن السيف ارتبط بدلالات معنوية وروحية، وليس بسياق القتال.

وأشار إلى «مصحف الإمام علي» المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، موضحًا أنه مكتوب دون تشكيل أو نقط، وكان محفوظًا بالحجرة النبوية قديمًا.