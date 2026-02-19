قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عزيز الشافعي يكشف كواليس التحضير لإعلان تامر حسني الجديد| خاص

تامر حسني - عزيز الشافعي
تامر حسني - عزيز الشافعي
سعيد فراج

كشف الفنان عزيز الشافعي، كواليس التحضير لإعلان الفنان تامر حسني، الجديد، لصالح إحدى شركات الاتصالات. 

وقال عزيز الشافعي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن التحضير لأغنية أقرب حد لقلبي (إعلان تامر حسني) أخذت قرابة الشهر، مشيرا إلى أن فكرة ظهور تامر مع أمه وابنه تعود للمخرج وشركة الإنتاج ميديا هب. 

وأوضح عزيز الشافعي، أن سوف يحصل على قسط من الراحة بعد الأعمال التي قدمها في الموسم الدرامي الرمضاني بـ المسلسلات والإعلانات، وبعدها سيعاود استئناف نشاطه الفني مرة أخرى. 

إعلان تامر حسني 

نشر الفنان تامر حسني، خلال الساعات الماضية، إعلانه لإحدى شركات الاتصالات، حيث ظهرت معه لأول مرة والدته ونجله آدم. 

كما أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور الفنانة الكبيرة نيللي، في أحد إعلانات شركات الاتصالات مع الفنان تامر حسني.

أعمال تامر حسني 

ويحضر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وآخر تليفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت. 

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأة من خلال تصريحات تلفزيونية له مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات. 

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: “فيه فيلم بيتكتب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور”.

