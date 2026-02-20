قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تتفقد مطبخ المصرية وتوجه بزيادة الوجبات إلى 500 يوميا.. وتوزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:


محافظ الوادي الجديد تتفقد «مطبخ المصرية» وتوجه بزيادة الوجبات إلى 500 وجبة يوميًا

في إطار المتابعة الميدانية مع انطلاق أول أيام شهر رمضان المبارك، تفقدت السيدة حنان مجدي  محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال مبادرة «مطبخ المصرية» التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة للعام الثالث على التوالي بالمحافظة ، بهدف إعداد وتوزيع وجبات غذائية متكاملة للأسر الأكثر احتياجًا ومحدوى الدخل ، وذلك بحضور السيدة نادية عزمي مقرر فرع المجلس بالمحافظة.

واطّلعت محافظ الوادى الجديد على مراحل إعداد وتجهيز الوجبات داخل المطبخ وآليات التعبئة والتوزيع، مشيدةً بجهود فرق العمل والتعاون القائم بين الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ، والتى تعكس روح التكافل الاجتماعي والمصادقة لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل.

ووجهت المحافظ خلال تفقدها بزيادة عدد الوجبات اليومية من 300 إلى 500 وجبة، بدعم من المحافظة، مع إضافة أصناف التمور والخبز، والتوسع في نطاق التوزيع ليشمل جميع القرى المستهدفة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الغذائية وجودة التصنيع .

هذا ومن المقرر أن يشهد اليوم توزيع الوجبات بقرية جورمشين بمركز باريس، بواقع 250 وجبة للأهالي، إلى جانب 50 وجبة لمائدة المطبخ ، فضلًا عن تدريب السيدات على إدارة المطابخ وإعداد الوجبات الجاهزة، بما يفتح أمامهن فرصًا حقيقية للعمل وإقامة مشروعات صغيرة مستدامة.

بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات 
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، توزيع المساعدات الغذائية والعينية المُقدّمة من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات للمستحقين بقرية الخرطوم بمركز الخارجة بمناسبة حلول شهر رمضان، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأعّربت المحافظ عن تقديرها لدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في مساندة جهود المحافظة لرفع العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، بتقديم دفعة من المساعدات الغذائية شملت ٢٥٠ كرتونة مواد تموينية و٢٥٠ لحاف وملابس أطفال وتكريم حفظة القرآن الكريم بالقرية بمستلزمات مدرسية ومصاحف.

من ناحية أخرى، أشارت مجدي خلال لقاء أهالي القرية على إدراج قرى مركزي الخارجة وباريس ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي يبدأ العمل بها خلال الفترة المقبلة وتستهدف التطوير الشامل لكافة الخدمات والبنية التحتية والمنشآت الحكومية؛ لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجهت رئيس المركز بحصر كافة المطالب العاجلة لأهالي القرية ودراسة إمكانية تنفيذها.

في زيارةٍ مفاجئة 
محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عبد السلام عارف بالخارجة

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد عبد السلام عارف الإبتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية ؛ وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية في أول أيام شهر رمضان المبارك.

حيث أشادت بانتظام اليوم الدراسي ومعدلات حضور الطلاب والمعلمين، مؤكدةً على استمرار هذا الأداء، موجهةً بمنح مكافأة مالية لإدارة المدرسة والعاملين بها؛ تقديرًا للانضباط الملحوظ. كما وجهت مديرية الطرق بالمحافظة بسرعة تركيب مطبات صناعية بالطريق المار أمام المدرسة؛ حفاظًا على سلامة الطلاب، وكذلك دراسة دعم المدرسة بأجهزة الحاسب الآلي اللازمة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

