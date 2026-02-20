موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان.. اعرف هتفطر امتى؟

موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان.. يبحث الكثير عن موعد أذان المغرب اليوم لمعرفة موعد الإفطار .. لذلك سوف نستعرض لكم موعد أذان المغرب اليوم فى عدد من المحافظات.
موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان فى القاهرة ٥:٤٧ م.
موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان في القاهرة
صلاة الفجْر
٥:٠٣ ص
الشروق
٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر
١٢:٠٩ م
صلاة العَصر
٣:٢٢ م
صلاة المَغرب
٥:٤٧ م
صلاة العِشاء
٧:٠٥ م
موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان في الجيزة
صلاة الفجْر
٥:٠٥ ص
الشروق
٦:٣٢ ص
صلاة الظُّهْر
١٢:١٠ م
صلاة العَصر
٣:٢٣ م
صلاة المَغرب
٥:٤٩ م
صلاة العِشاء
٧:٠٧ م
موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان في الإسكندرية
صلاة الفجْر
٥:٠٩ ص
الشروق
٦:٣٧ ص
صلاة الظُّهْر
١٢:١٤ م
صلاة العَصر
٣:٢٦ م
صلاة المَغرب
٥:٥٢ م
صلاة العِشاء
٧:١٠ م
دعاء النبي عند الإفطار
دعاء النبي عند الإفطار ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.
دعاء النبي عند الإفطار ، وكان -صلى الله عليه وسلم- يقول:" اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.
دعاء الصائم قبل الإفطار
- اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
- اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.
- اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.
- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
- اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.
- اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
- اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
- اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين.
- اللهم إني أسألك فيه يا أللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.