موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان.. اعرف هتفطر امتى؟

موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان.. يبحث الكثير عن موعد أذان المغرب اليوم لمعرفة موعد الإفطار .. لذلك سوف نستعرض لكم موعد أذان المغرب اليوم فى عدد من المحافظات.

موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان فى القاهرة ٥:٤٧ م.



موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان في القاهرة

صلاة الفجْر

٥:٠٣ ص



الشروق

٦:٣٠ ص



صلاة الظُّهْر

١٢:٠٩ م



صلاة العَصر

٣:٢٢ م



صلاة المَغرب

٥:٤٧ م



صلاة العِشاء

٧:٠٥ م

موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان في الجيزة

صلاة الفجْر

٥:٠٥ ص



الشروق

٦:٣٢ ص



صلاة الظُّهْر

١٢:١٠ م



صلاة العَصر

٣:٢٣ م



صلاة المَغرب

٥:٤٩ م



صلاة العِشاء

٧:٠٧ م

موعد صلاة المغرب اليوم الثاني من رمضان في الإسكندرية

صلاة الفجْر

٥:٠٩ ص



الشروق

٦:٣٧ ص



صلاة الظُّهْر

١٢:١٤ م



صلاة العَصر

٣:٢٦ م



صلاة المَغرب

٥:٥٢ م



صلاة العِشاء

٧:١٠ م

دعاء النبي عند الإفطار

دعاء النبي عند الإفطار ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

دعاء النبي عند الإفطار ، وكان -صلى الله عليه وسلم- يقول:" اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

دعاء الصائم قبل الإفطار