الغيرة تشتعل في قلب ميادة بعد ظهور فتاة في حياة علي كلاي

تشتعل مشاعر الغيرة في قلب ميادة (درة) عندما يظهر علي كلاي (أحمد العوضي) مصطحباً معه فتاة تدعى روح على درجة كبيرة من الجمال، لتستقبلها بسؤال ساخر "مش تعرفنا على الأمورة"، ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "علي كلاي" الذي يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع عرضه على منصة WATCH IT.

بينما تنتظر ميادة في المستشفى للاطمئنان على خالها ووالد زوجها الراقد بالعناية المركزة، تفاجأ بعلي كلاي يأتي ومعه روح التي أتت معه كرد لجميل على موقفه الشجاع في إنقاذها من محاولة اختطاف.



وجود روح بجواره، حتى ولو في إطار إنساني، يوقظ داخل ميادة شعورًا بالغيرة، فتتأملها بنظرات مشتعلة، وتحاول إخفاء اضطرابها خلف كلماتها الساخرة، غير أن ما يدور بداخلها أبعد من مجرد تعليق عابر؛ إنها نار مكتومة من الخوف أن تخسر مكانتها في قلبه.



من خلال ميادة، تكشف درة جانبًا مختلفاً من الصراع العاطفي؛ امرأة تحب بصدق، لكنها لا تجيد دائمًا السيطرة على هواجسها ومشاعرها المتأججة، لتتشكل دراما إنسانية تضع الحب على المحك، وتطرح سؤالا: هل تثق ميادة في قلب من تحب، أم تترك الغيرة تقودها إلى مواجهة لا تُحمد عقباها؟



مسلسل "علي كلاي" بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، عمر رزيق وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.