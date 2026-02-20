قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
أخبار البلد

شكوى لرئيس الحكومة و4 وزراء بسبب تدخل شركات عاملة في انتخابات المهندسين

الديب أبوعلي

تقدّم الدكتور المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، بخطابات رسمية إلى رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان ، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة، والنقل، طالب فيها بالتدخل لضمان حياد مؤسسات الدولة في انتخابات نقابة المهندسين،  على خلفية وقائع موثقة قال إنها شهدت استخدامًا للإمكانات الوظيفية الحكومية في أعمال الحشد الانتخابي.

وأوضح عبد الغني، في خطاباته، أنه أرفق مجموعة من المستندات والصور التي ترصد — حسب ما ورد بالخطابات — وقائع مشاركة جهات وشركات تابعة للدولة في تنظيم عمليات نقل وحشد لمهندسين لحضور فعاليات انتخابية لدعم أحد المرشحين على منصب النقيب، بما يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأكد أن استخدام الصفة الوظيفية أو إمكانيات المؤسسات العامة في العملية الانتخابية النقابية يتعارض مع قواعد الحياد المؤسسي واستقلال النقابات المهنية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الوقائع وضمان إجراء الانتخابات في إطار من النزاهة والشفافية.

ودعا المرشح لمنصب نقيب المهندسين إلى إصدار توجيهات واضحة لجميع الجهات الحكومية والشركات التابعة لها بعدم استغلال الموارد أو النفوذ الإداري في دعم أي مرشح، حفاظًا على استقلال العمل النقابي وصونًا للإرادة الحرة للمهندسين.

وأشار عبد الغني إلى أن حماية نزاهة الانتخابات النقابية تمثل مسؤولية مشتركة تعزز الثقة في المؤسسات وتؤكد احترام الدولة لاستقلال الكيانات المهنية.

نقيب المهندسين رئيس مجلس الوزراء الإسكان البترول الكهرباء النقل انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين الحكومة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة

