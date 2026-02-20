شكوى لرئيس الحكومة و4 وزراء بسبب تدخل شركات عاملة في انتخابات المهندسين

تقدّم الدكتور المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، بخطابات رسمية إلى رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان ، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة، والنقل، طالب فيها بالتدخل لضمان حياد مؤسسات الدولة في انتخابات نقابة المهندسين، على خلفية وقائع موثقة قال إنها شهدت استخدامًا للإمكانات الوظيفية الحكومية في أعمال الحشد الانتخابي.

وأوضح عبد الغني، في خطاباته، أنه أرفق مجموعة من المستندات والصور التي ترصد — حسب ما ورد بالخطابات — وقائع مشاركة جهات وشركات تابعة للدولة في تنظيم عمليات نقل وحشد لمهندسين لحضور فعاليات انتخابية لدعم أحد المرشحين على منصب النقيب، بما يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأكد أن استخدام الصفة الوظيفية أو إمكانيات المؤسسات العامة في العملية الانتخابية النقابية يتعارض مع قواعد الحياد المؤسسي واستقلال النقابات المهنية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الوقائع وضمان إجراء الانتخابات في إطار من النزاهة والشفافية.

ودعا المرشح لمنصب نقيب المهندسين إلى إصدار توجيهات واضحة لجميع الجهات الحكومية والشركات التابعة لها بعدم استغلال الموارد أو النفوذ الإداري في دعم أي مرشح، حفاظًا على استقلال العمل النقابي وصونًا للإرادة الحرة للمهندسين.

وأشار عبد الغني إلى أن حماية نزاهة الانتخابات النقابية تمثل مسؤولية مشتركة تعزز الثقة في المؤسسات وتؤكد احترام الدولة لاستقلال الكيانات المهنية.