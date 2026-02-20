قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
جميل مزهر: ياسر عرفات رمز خالد للثورة الفلسطينية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط 30 طن زيوت سيارات معاد تدويرها قبل بيعها
فن وثقافة

نوادي أدب دمياط تحتفي بـ 44 أديبًا من أبناء المحافظة

جمال عاشور

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بتكريم ٤٤ أديبًا من أبناء محافظة دمياط، ضمن فعاليات نادى أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة، بالتعاون مع نادى أدب دمياط ونادى أدب فارسكور.

جاء التكريم على يد رؤساء نوادي الأدب: ضياء فريد، رئيس نادى أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة، حلمي ياسين، رئيس نادى أدب قصر ثقافة دمياط، ومحمد حواس، رئيس نادى أدب فارسكور، وذلك بقصر ثقافة دمياط الجديدة برئاسة جيهان عبد السميع.

وشمل التكريم مجموعة من الأدباء المعاصرين من الشعراء والقاصين والكتاب تقديرًا لإصداراتهم ومشاركتهم في معرض الكتاب ٢٠٢٦، والتي تضمنت قصصًا قصيرة وشعرًا وروايات ودراسات نقدية، بالإضافة إلى تكريم أسماء الأدباء الراحلين، منهم الكاتب أشرف أمين والشاعر عمر فرحات، ليكون الحفل احتفاءً بالمعاصرين وتقديرًا للراحلين.

وخلال الاحتفالية، ألقى كل من ضياء فريد وسمير الفيل كلمات تقدير ومحبة للمكرمين، كما توجهوا بإعزاز خاص للشاعر يوسف عزب لدوره في جمع الأغلفة الخاصة بالإصدارات الأدبية المشاركة بالمعرض، واستمع الحضور إلى فقرة غنائية من تقديم المبدعة همسة إكرامي العوادلي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، وبإشراف وتنفيذ فرع ثقافة دمياط برئاسة نجوى كيوان.

وفي سياق متصل، عقد نادى أدب قصر ثقافة دمياط جلسة نقدية بإستاد دمياط، بإدارة الأديب محمود العباسي، وبحضور سمر صابر، مدير إدارة الشئون الثقافية، لمناقشة رواية “٤٠ ألف كلمة” للكاتب محسن يونس الصادرة عام ٢٠٢١.

شارك في الجلسة النقاد ناصر العزبي، مها الخواجة، مجدى القشاوى، وعزت الخضرى، حيث تناولوا تقنيات الكتابة وجماليات القص والسرد، والجانب الفلسفي في كتابات يونس، إلى جانب قدرته على توظيف التاريخ والتراث في أحداث الرواية، مع الإشادة بتركيب الجمل وبناء العبارة وروعة الخيال في نصوصه.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان ٤٤ أديبًا محافظة دمياط ثقافة دمياط الجديدة

