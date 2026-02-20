صفوة تطمئن على طارق الدسوقي بعد دخوله المستشفى في الحلقة الثالثة من مسلسل علي كلاي

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "علي كلاي" تطورات درامية متسارعة، حيث حرصت صفوة على الاطمئنان على شقيقها طارق الدسوقي بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لحادث، ما أدخل الأسرة في حالة من القلق والتوتر.

وفي سياق آخر من الأحداث، يتوجه أحمد عبد الله إلى دار الأيتام لمقابلة روح، محاولًا إقناعها بالخروج معه، إلا أنها ترفض طلبه بشكل قاطع، في مشهد يكشف عن توتر العلاقة بينهما ويطرح العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة ارتباطهما خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "علي كلاي" يواصل تصاعده الدرامي من خلال خطوط متشابكة بين أبطاله، ويشارك في بطولته كل من درة، أحمد العوضي، يارا السكري، عمر رزيق، إلى جانب نخبة من النجوم، وهو من إخراج محمد عبدالسلام.

وتعد الحلقات المقبلة بمزيد من المفاجآت، خاصة في ظل التطورات الصحية لطارق، وتعقّد العلاقة بين أحمد وروح، ما يضع الشخصيات أمام اختبارات صعبة قد تغيّر مسار الأحداث بالكامل.