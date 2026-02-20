المرأة الحديدية ودراعي اليمين.. نجيب ساويرس: كل أسراري مع مدام وفاء مديرة حياتي منذ 1986

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن الشخص الذي يأتمنه على أسراره، مؤكدًا أن مديرة مكتبه، التي ترافقه منذ عام 1986، هي الأقرب إليه في هذا الجانب، وقال: " كل أسراري مع مديرة حياتي اللي هي معايا من سنة 86، مدام وفاء، عندها كل حاجة يعني كل أسراري سواء خاصة أو اللي في الشغل، وبديها كل أسراري، وبيسموها في الشركة المرأة الحديدية الدراع اليمين.

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنه لا يرى ضرورة لإطلاع إخوته على أسراره، مشيرًا إلى أن لكل واحد منهم طباعًا مختلفة وأسلوبًا خاصًا به.

وواصل أن عدم مشاركتهم في الأموال كان سببًا في الحفاظ على قوة العلاقة بينهم، لافتًا إلى أن والده اتبع النهج نفسه عندما قام بتقسيم العمل بينهم وهو على قيد الحياة، تفاديًا لأي خلافات محتملة، نظرًا لاختلاف أساليبهم بشكل كامل.

وأشار إلى أن ما يجمعه بإخوته يتمثل في اللقاءات العائلية والمناسبات، حيث يحرصون على الخروج سويًا أو تناول العشاء معًا، إلى جانب التجمع في الأعياد بحضور الأبناء والأحفاد.

وأكد أن العائلة مترابطة وقريبة من بعضها وجميع أفرادها، من أبناء العمومة وغيرهم، يجتمعون في المناسبات، مؤكدًا أن روح القرب والتواصل ما زالت حاضرة بينهم.