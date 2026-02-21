قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
"نحتاجك في أمريكا".. ترامب يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو
الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية في ثالث أيام رمضان
رمضان بالأرقام.. خريطة تكشف أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متبقيات المبيدات: تحليل34.5 ألف عينة..وورش عمل لدعم المنتجين والمصدرين

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، قد استقبل خلال شهر يناير الماضي، نحو 34.5 ألف عينة، من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء، تم تحليلها بالأقسام المختلفة بالمعمل وإصدار النتائج الخاصة بها.


يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي حول أبرز جهود المعمل خلال شهر يناير الماضي، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، والمساهمة في دعم الصادرات المصرية من المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني.


وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أنه تم خلال شهر يناير الماضي، تحليل عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 6 آلاف عينة، فضلا عن تحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت أكثر من 3 آلاف عينة، إضافة إلى تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 24 ألف عينة تقريبا بنسبة تقدر بنحو 71% من إجمالي العينات التي تم تحليلها خلال هذا الشهر، كما تم فحص أكثر من 1500عينة لمشروع الرصد الوطني، ليصل إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الشهر ذاته 34.5 ألف عينة تقريبا.


وأوضحت مدير المعمل، أن المعمل قد شهد عدة أنشطة على المستوى الدولي خلال يناير، حيث تم تجديد الإعتماد الدولي للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الأمريكية A2LA للعام الرابع على التوالي، وفقا لتوصية جهة الاعتماد بناءً على مراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل، مؤكدة على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

وفي إطار الزيارات الدولية  أشارت عبداللاه، إلى أن المعمل قد إستقبل زيارة طلابية من جامعة طوكيو باليابان للإطلاع على دور المعمل بالمنظومة الرقابية على الصادرات والواردات الغذائية من خلال فحص الملوثات الغذائية والبيئية المختلفة وذلك فى إطار برنامج لتبادل الزيارات الطلابية بين جامعة عين شمس وجامعة طوكيو، لافتة إلى ان مركز التدريب التابع للمعمل قد نظم أيضا برنامجا تدريبا بعنوان نظام إدارة الجودة فى معامل الإختبار طبقاَ لمواصفة الأيزو 17025:2017 لمتخصصين من المركز البحثة وشركات إنتاج وتصدير الأغذية الطازجة والمصنعة.

وأشارت مدير المعمل إلى تنظيم المعمل بالتعاون مع كروب لايف مصر ، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ورشة عمل بمحافظة الأقصر، استهدفت دعم منتجي ومصدري محصول الطماطم الطازجة والمجففة، حيث ناقشت الورشة أهمية متبقيات المبيدات وتأثيرها المباشر على عمليات الإنتاج والتصدير في مصر، حيث شارك بالحضور أكثر من 80 ممثل عن شركات إنتاج وتصدير محصول الطماطم الطازجة والمجففة، كما تم زيارة محطتين لتجفيف الطماطم بمركز إسنا في اليوم التالي لورشة العمل.


وقالت عبد اللاه إن المعمل قد شارك أيضا خلال يناير في عدد من الفعاليات الهامة، حيث شارك بالحضور فى ورشة العمل الفنية التي نظمتها وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لمناقشة تنفيذ منشور إعداد الموازنة للسنة المالية 26/27 ، كما شارك المعمل في معرض ومؤتمر أجرى إكسبو 2026 فى نسخته الحادية عشر للمستلزمات الزراعية على مدار الأيام الثلاثة للمعرض قام خلالها باستقبال أكثر من 400 عميل من عملائه بجناحه كما قام بعمل لقاءات مع شركات أخرى.
وفي إطار رفع كفاءة العاملين بالمعمل، أشارت مدير المعمل إلى أنه تم تدريب بعض أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل على مواصفة الأيزو 17025:2017 والمنظم من قبل معهد المعايرة الألمانى (BTP) بالتعاون مع الهيئة العامة للصادرات والواردات المصرية، كما تم تدريب عدد من الكوادر الفنية وأعضاء الهيئة البحثية على أحدث التقنيات بالأجهزة المعملية الواردة للمعمل ويأتي ذلك فى إطار رفع كفاءة الكوادر الفنية بالمعمل واستمرار وتطوير مهارات العاملين بالمعمل.

الزراعة متبقيات المبيدات البحوث الزراعية دعم الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين

وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين

الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور مصطفى عبد الغني بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات

الاحتلام في رمضان

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟.. انتبه

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد