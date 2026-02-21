إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بطريق أسوان / أبو سمبل

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسوان / أبو سمبل ، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسوان / أبو سمبل عند الكيلو 110، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين .

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .