قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد «عادل» لمالك المصنع بفيديو .. تطورات صادمة في الحلقة الرابعة من مسلسل «عين سحرية»
ادعوا له بالشفاء.. الشاعر الكبير محمد الشهاوي يخضع لجراحة عاجلة بكفر الشيخ
سعر الذهب اليوم 22-2-2026
سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟
قادر على الانتصارات.. «جاليليو»: الإيمان بالزمالك أقوى من أي عراقيل أو ظروف صعبة
الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يهدد نمو الأطفال.. طبيب يحذر من آثار لا تظهر فورًا
أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل صلاة الجماعة في المسجد والسعى إليها .. تعرف عليها

صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
محمد شحتة

عن فضل صلاة الجماعة، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن السعي إلى صلاة الجماعة في المسجد من خير الأعمال وأسناها، قال سيدنا رسول الله: «مَن توضَّأَ للصلاةِ فأَسْبَغَ الوضوءَ، ثمَّ مشَى إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ فصلَّاها مع الناسِ، أو مع الجماعةِ، أو في المسجِدِ، غَفَرَ اللهُ له ذُنوبَه». [أخرجه مسلم].

فضل صلاة الجماعة

وقالت دار الإفتاء إن صلاة الفرض في جماعة شعيرةٌ من أعظم شعائر الإسلام، أَمَرَ بها ورغَّب في أدائها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها عن صلاة المنفرد.

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وفي روايةٍ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أن الجماعة تنعقد صحيحةً في غير صلاة الجمعة والعيدين باجتماع اثنين فأكثر، سواء كان ذلك الانعقاد في المسجد أو في غيره كالبيت والسوق ونحوه، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم من حديث مالك بن الحُوَيْرِث رضي الله عنه.

تدريب الأطفال على الذهاب للمسجد

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يستحب تعويد الأطفال على الذهاب إلى المسجد وشهود صلاة الجماعة فيه، مع تعليمهم آداب الحضور إليه، وعدم التشويش على المصلين.

وأوضح، أنه يعد ترفّق رواد المسجد بهم عمل صالح وتعليم نافع، وأحد أسباب حبهم له، وارتباطهم به، ومحافظتهم على فريضة الصلاة فيه.
 

صلاة الجماعة فضل صلاة الجماعة المساجد ثواب صلاة الجماعة الأزهر فتاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

الخطيب

مدحت شلبي يعتذر لـ محمود الخطيب: لم أقصد الإساءة

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

ترشيحاتنا

الدواجن

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأحد 22-2-2026

مطبخ المصرية بقنا

أخبار قنا: المستشفى العام ينقذ حياة أم وجنينها بعد تدخل عاجل.. والأمن يضبط المتهم بإنهاء حياة محامٍ.. والسيطرة على حريق مخزن أسمنت

اوقاف بني سويف

ملتقى فكري بمسجد الأباصيري.. «أوقاف بني سويف»: رمضان فرصة لمراجعة النفس وبناء القيم

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد