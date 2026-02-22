قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتشكيل المتوقع
مرأة ومنوعات

سهلة ولذيذة .. طاجن السجق بالبطاطس لفطار رمضان

طاجن السجق
طاجن السجق
ريهام قدري

إذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة في رمضان علي الفطار نقدم اليكي  طريقة سهلة ولذيذة لعمل طاجن السجق بالبطاطس 


المكونات


نصف كيلو سجق احمر او دجاج حسب الرغبة
3 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح رفيعة
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زيت او سمن
1 فلفل اخضر مقطع شرائح
2 طماطم كبيرة مقطعة مكعبات
1 ملعقة صغيرة معجون طماطم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة كمون
رشة فلفل اسود وملح حسب الرغبة
1 كوب ماء


الطريقة
في طاسة على النار سخني الزيت واقلي البصل والثوم حتى يذبل.
اضيفي السجق وقلبيه حتى يتحمر قليلاً من كل الجهات.
ضعي معجون الطماطم والبهارات والطماطم المقطعة والفلفل وقلبي المكونات مع بعضها.
في طاجن فرن ادهني القاع بالقليل من الزيت ثم رصي شرائح البطاطس.
ضعي خليط السجق والخضار فوق البطاطس واسكبي كوب الماء فوقهم.
غطي الطاجن بالورق الالمنيوم واخبزيه في فرن محمى على درجة حرارة 180 مئوية حوالي 40 دقيقة.
ازيلي الورق واخبزيه 10 دقائق اضافية حتى يتحمر الوجه.
قدم الطاجن ساخن مع خبز او ارز حسب الرغبة.

