سهلة ولذيذة .. طاجن السجق بالبطاطس لفطار رمضان

إذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة في رمضان علي الفطار نقدم اليكي طريقة سهلة ولذيذة لعمل طاجن السجق بالبطاطس



المكونات



نصف كيلو سجق احمر او دجاج حسب الرغبة

3 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح رفيعة

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت او سمن

1 فلفل اخضر مقطع شرائح

2 طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

1 ملعقة صغيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة فلفل اسود وملح حسب الرغبة

1 كوب ماء



الطريقة

في طاسة على النار سخني الزيت واقلي البصل والثوم حتى يذبل.

اضيفي السجق وقلبيه حتى يتحمر قليلاً من كل الجهات.

ضعي معجون الطماطم والبهارات والطماطم المقطعة والفلفل وقلبي المكونات مع بعضها.

في طاجن فرن ادهني القاع بالقليل من الزيت ثم رصي شرائح البطاطس.

ضعي خليط السجق والخضار فوق البطاطس واسكبي كوب الماء فوقهم.

غطي الطاجن بالورق الالمنيوم واخبزيه في فرن محمى على درجة حرارة 180 مئوية حوالي 40 دقيقة.

ازيلي الورق واخبزيه 10 دقائق اضافية حتى يتحمر الوجه.

قدم الطاجن ساخن مع خبز او ارز حسب الرغبة.