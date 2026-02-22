برلماني: التصدي لتعديات الأراضي الزراعية استثمار في مستقبل مصر وأمنها الغذائي

شدد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، على أن مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد ملف إداري، بل تمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأمن الغذائي لمصر وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وأشار الشرقاوي في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة منع أي تعدٍ منذ مرحلة الأساسات، تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات والحرص على عدم فقد أي شبر من الأراضي القابلة للزراعة.

وأوضح عضو البرلمان أن البيانات الرقمية الدقيقة حول حالات التعدي وزمن الرصد والإزالة ونسبة العود تمثل أداة فعالة لضبط المخالفات، مؤكدًا أن الرقابة الفعلية والمتابعة المستمرة هما الطريق لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية لحماية الأراضي الزراعية.

وأضاف الشرقاوي أن مجلس النواب سيواصل دعم الحكومة بكل الوسائل التشريعية والرقابية لضمان تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن حماية الأرض الزراعية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، وأن أي تقاعس يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واختتم تصريحاته قائلاً: «كل فدان يُحفظ اليوم، هو حق للأجيال القادمة وأساس لمستقبل آمن لمصر».