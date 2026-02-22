محافظة الإسماعيلية توضح حجم إجمالي الأراضي المنفذ عليها إزالة تعديات

أعلن اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، عن إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات وحتى الآن، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٧ حتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

حيث تم تنفيذ إزالة لعدد ٢٠٦ حالة تعدٍّ على مساحة ٤٨ فدان و٦ قراريط و١٦ سهم و ١٥٩٤٩ متر مربع، وذلك في الفترة من ٧ حتى ١٩ فبراير ٢٠٢٦ ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٨، والتي نُفذت بجميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.



وكان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة لعدد ٣٢ حالة تعدٍّ لمتغير غير قانوني على مساحة ٤١٩٠ متر مربع.

كما تنفيذ إزالة لعدد ٥٨ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة فدان واحد و١٢ قيراط و٦ أسهم.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ٧٣ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ١١٧٥٩ متر مربع.

وتنفيذ إزالة لعدد ٤٣ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية أملاك دولة بمساحة ٤٦ فدان و١٨ قيراط و١٠ أسهم .

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٧ حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٦.