إبراهيم البشاري : يجب إعداد خطة متكاملة لزيادة تحسين مناخ الأعمال في مصر

اكد ابراهيم البشاري نائب اول شعبة الاستيراد والتصدير في الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن أبرز التحديات التي قد تواجه الحكومة المصرية الجديدة تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم معدلات النمو الاقتصادي، متوقعا أن يبرز دور الحكومة الجديدة في هذا الشأن خلال الفترة القليلة المقبلة .



وأكد إبراهيم البشاري، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شهدت حسب البيانات الرسمية أرقاما متقدمة ونجاحا ملموسا في عدد من الملفات المرتبطة بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي خلال عام 2025 بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

أضاف ابراهيم البشاري ، أن الصادرات الزراعية قد شهدت زيادة تقدر بنحو 800 ألف طن مقارنة بالسنوات السابقة مع فتح 25 سوقا جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح ابراهيم البشاري، أهمية تعزيز الحكومة المصرية الجديدة الاجراءات من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، والتي تساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال.

وشدد ابراهيم البشاري علي أهمية تكثيف جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار ابراهيم البشاري إلى أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، تجاوز 93 سوق منها (30) سوق ‏تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة، حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ 160سوق ، لافتا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي تم فتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

وأوضح ابراهيم البشاري ، أن التشكيل الوزاري الجديد، والذي شمل عددًا من الوزراء ونواب الوزراء في مختلف القطاعات الحيوية مثل الشئون الاقتصادية، الصناعة، الدفاع والإنتاج الحربي، الصحة والسكان، النقل، التنمية المحلية والبيئة، الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإعلام، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الثقافة، الشباب والرياضة، والعمل، يمثل خطوة هامة لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة.

وطالب ابراهيم البشاري، بضرورة العمل على إعداد خطة متكاملة لزيادة تحسين مناخ الأعمال في البلاد، تتضمن تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتفعيل المبادرات التمويلية مدعومة الفائدة، وزيادة التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية لزيادة عوائد التصدير.

أضاف ابراهيم البشاري، إن الفترة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق الحقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص والذي انعكس بوضوح على أداء ملف الصادرات تحديداً خلال الأعوام الأخيرة.

واوضح ابراهيم البشاري، أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تتحدث الحكومة "بلغة البزنس"، وأن يصبح التصدير هدفاً رئيسياً في استراتيجية الصناعة، لا ملفاً جانبياً.

وأشار ابراهيم البشاري، إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي شدد في أحد الاجتماعات مع المجالس التصديرية مؤخراً، على أولوية التصدير، وهو ما يجب أن يعمل عليه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد.

وأكد إبراهيم البشاري، على ضرورة العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة، ودعم المستثمرين المتواجدين بالسوق على التوسع.