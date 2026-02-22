ختام تعاملات الأحد .. اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية

البورصة المصرية تخسر 61 مليار جنيه

أسواق المال الإماراتية إجازة إسبوعية

إجازة رسمية بسوق الأسهم السعودية بمناسبة يوم التأسيس

سيطر اللون الأحمر على مؤشرات أسواق المال العربية، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، إذ تراجعت جميع البورصات، مصر، قطر، الكويت، مسقط، الأردن، البحرين.

ويعتبر اليوم الأحد، إجازة أسبوعية لأسواق المال الإماراتية، وتستأنف تعاملاتها غدا الإثنين، وسوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد 22 فبراير 2026 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية والمعروف باسم يوم التأسيس.

وخلال السطور التالية، نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد 22 فبراير 2026.

بورصة مصر

أغلقت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب متأثرة بالتوترات الجيوساسية فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.245 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 49560 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 59864 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 22530 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 5107 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 12427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 17409 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 5215 نقطة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 67.64 نقطة، أي بنسبة 0.60 %، ليصل إلى مستوى 11161.42 نقطة.



وتم خلال الجلسة تداول 89 مليونا و970 ألفا و536 سهما، بقيمة 236 مليونا و592 ألفا و763.802 ريال، عبر تنفيذ 13996 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 665 مليارا و141 مليونا و991 ألفا و801.372 ريال، مقابل 669 مليارا و379 مليونا و930 ألفا و492.370 ريال في الجلسة السابقة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 7217.35 نقطة، منخفضا بـ 7.8 نقطة، أي بنسبة 0.11 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7225.18 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 35 مليونا و470 ألفا و364 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 20.8 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 44 مليونا و760 ألفا و620 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.138% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 35.88 مليار ريال.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بـ 39.07 نقطة، أي نسبة 0.45 % ليبلغ مستوى 8605.10 نقطة.

وتم تداول 130.2 مليون سهم عبر 9919 صفقة نقدية بقيمة 39.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 3.77 نقطة، ما يعادل 0.05 %، ليبلغ مستوى 7921.29 نقطة من خلال تداول 43 مليون سهم عبر 4703 صفقات نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار، كما تراجع مؤشر السوق الأول بـ 48.71 نقطة، أو 0.53 %، ليبلغ مستوى 9196.96 نقطة من خلال تداول 87.61 مليون سهم عبر 5216 صفقة بقيمة 32.5 مليون دينار .

وفقد مؤشر (رئيسي 50)، 10.26 نقطة، أي ما يعادل 0.12 % ليبلغ مستوى 8405.10 نقطة من خلال تداول 39.5 مليون سهم عبر 4145 صفقة نقدية بقيمة 6.5 مليون دينار.

بورصة البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم على انخفاض بمقدار 2.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، ليصل إلى مستوى 2,062.26، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

وتراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 1.50نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 1,020.51نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة مليونًا و388 ألفًا و503 أسهم، بقيمة إجمالية قدرها 549 ألفًا و849دينارًا بحرينيًّا؛ نتيجة تنفيذ 92 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.09%، لتصل إلى مستوى 3625.64 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2469 صفقة.