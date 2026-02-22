إبراهيم نور الدين : هذه حكايتي مع لقب "نمبر وان" التحكيم المصري

قال الحكم الدولي السابق ، إبراهيم نور الدين أن لقب "نمبر وان" في مجال التحكيم المصري يُسعده لأن هذا يعبر عن نجاحته ومشواره الكبير الذي شهد الكثير من التحديات والرحلة الطويلة من النجاحات بما فيها من بعض الإخفاقات كما هو الحال في أي مجال.



وتابع خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" : الحمد لله ..تركت "ذكرى جيدة" في مجال التحكيم ، واشكر كل من ساندني في مشواري خلال الرحلة الطويلة.



