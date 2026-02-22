تفاصيل وشروط التقديم على برامج هارفارد لمنتسبي جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن إتاحة فرصة مميزة لأعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادات تخصصية معتمدة من جامعة هارفارد، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وتعزيز قدراتهم القيادية والمهنية وفق أحدث المعايير الدولية.

جامعة عين شمس تفتح باب التقديم لشهادات تخصصية من هارفارد لأعضاء هيئة التدريس

وأكدت الجامعة أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجيتها لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من مواكبة المستجدات العالمية في مجالات القيادة والتحول الرقمي والرعاية الصحية.

3 مسارات تخصصية متميزة لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس

وتتيح المبادرة التسجيل في ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل:

1. Harvard Digital

ويركز على تنمية المهارات الرقمية والتحول التكنولوجي في المؤسسات الأكاديمية.

2. Harvard Healthcare Leadership

ويستهدف تطوير القيادات في القطاع الصحي وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية.

3. Harvard Leadership and Transformation

ويعنى ببناء القدرات القيادية وإدارة التغيير والتحول المؤسسي.

ودعت الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المتميزة إلى سرعة التسجيل عبر الرابط المخصص، مشددة على أهمية هذه الشهادات في دعم المسار المهني والأكاديمي، وفتح آفاق أوسع للتطوير والتميز.