لن تتوقع... سعر فستان منة شلبي في إعلان رمضان يثير الجدل

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة منة شلبي خلال تألقها في إحدى إعلانات رمضان 2026.



تفاصيل إطلالة منة شلبي



ظهرت منة شلبي في الصور بإطلالة أنثوية بسيطة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش الجبير الراقي ذات اللون البيبي بلو.

قد حمل فستان منة شلبي توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana، فيما بلغ سعره 4800 ريال سعودي أي ما يقرب من 60 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة شلبي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا كشف عن جمالها.