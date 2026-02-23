لن تتوقع... سعر فستان منة شلبي في إعلان رمضان يثير الجدل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين: سنحمي مصالحنا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية
الحبس ينتظر من يعرض طفلا للخطر.. 14 حالة يحددها قانون الطفل للتدخل الفوري
هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء؟.. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
موعد أذان المغرب خامس يوم رمضان.. وعدد ساعات الصوم
الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
مرأة ومنوعات

سعر فستان منة شلبي في إعلان رمضان يثير الجدل

منة شلبي
منة شلبي
هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة منة شلبي خلال تألقها في إحدى إعلانات رمضان 2026.


تفاصيل إطلالة منة شلبي


ظهرت منة شلبي في الصور بإطلالة أنثوية بسيطة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش الجبير الراقي ذات اللون البيبي بلو.
قد حمل فستان منة شلبي توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana، فيما بلغ سعره 4800 ريال سعودي أي ما يقرب من 60 ألف جنيه مصري.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة شلبي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا كشف عن جمالها.

منة شلبي تفاصيل إطلالة منة شلبي إطلالة منة شلبي

