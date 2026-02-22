بإطلالة رمضانية.. شاهد ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة ليلى علوي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ليلى علوي في أحدث ظهور

تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بنطلون باللون الذهبي ونسقت معها قفطان متوسط الطول جمع بين اللون النبيتي والذهبي.

وتزينت ليلى علوي ، بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



