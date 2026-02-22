أسما إبراهيم تبهر متابعيها بإطلالتها.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون واسع باللون الأبيض مع بلوزة ذا أكمام طويلة باللون البيج الفاتح واتسمت بالقماش الشفاف.

انتعلت أسما إبراهيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.