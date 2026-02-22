قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026: كن واضحًا في أفكارك

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير) يتميز بالذكاء وحب التجديد وخوض أكثر من تجربة في وقت واحد دون شعور بالملل، لكنه أحيانًا يتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ما قد يضعه في مواقف تحتاج إلى مراجعة هادئة.

وفيما يلي توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مواليد هذا البرج: محمد هنيدي، نسرين طافش، أوبرا وينفري، ليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 22 فبراير 2026

حاول أن تكون واضحًا في أفكارك، وتمسّك بالمقترحات الجيدة واطرحها بهدوء وثقة. قد تكون مكالمة قصيرة أو رسالة بسيطة سببًا في فتح أبواب جديدة أمامك حافظ على أسلوبك الودود وتعامل بواقعية لتضمن مكاسب مستقرة خلال الفترة المقبلة.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيًا

إذا كنت مرتبطًا، فاحرص على قضاء وقت مميز مع شريك حياتك ولو من خلال نشاط بسيط أو حديث هادئ يعزز التقارب بينكما. أما إذا كنت أعزب، فقد يكون اليوم مناسبًا لبدء تعارف جديد بروح مرحة وبعيدة عن التعقيد. تجنب الدخول في نقاشات حادة حول أمور صغيرة.

برج الدلو الوظيفي اليوم

قد يظهر أمامك عرض مهني جديد، لكن لا تتسرع في القبول قبل مراجعة التفاصيل جيدًا. تنظيم وقتك والاعتماد على خطط واضحة سيساعدانك على إنجاز المهام في موعدها الاستمرار في الأداء الجيد سيمنحك سمعة طيبة وفرصًا مهمة قريبًا، خاصة إذا التزمت بالهدوء.

توقعات برج الدلو صحيًا

انتبه لصحتك العامة، خاصة إذا كنت تعاني من مشكلات سابقة في القلب، ويفضل عدم إهمال أي أعراض مفاجئة. قد تظهر بعض المتاعب المرتبطة بالجلد أو الأسنان، لذلك من الأفضل إجراء فحص دوري عند الحاجة والاهتمام بنمط حياة صحي.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

من الأفضل تأجيل أي قرارات مالية كبيرة حتى تتأكد من كل التفاصيل. تجنب إقراض مبالغ ضخمة، وراجع مصروفاتك الشهرية لتقليل النفقات غير الضرورية. قد تتمكن من تحقيق دخل إضافي بسيط من خلال هواية أو عمل جانبي يدعم استقرارك المالي.

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الدلو الدلو وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

المتهمين

بسبب خطوبة فتاة.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل محامى بقنا

ترشيحاتنا

سيف زاهر

سيف زاهر: سمير زاهر أسطورة لن تتكرر.. والنجاح يُثبت نفسه بالسنوات

محمد صلاح

سيف زاهر : صلاح لن يلعب للأهلي أو الزمالك.. اعتزاله يجب أن يكون كبيرًا

سيف زاهر

سيف زاهر: زمن شحاتة كان مليئًا بالنجوم.. واليوم نفتقد كثافة الاختيارات

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد