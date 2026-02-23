وزير التخطيط ومدير جهاز “مستقبل مصر” يبحثان خطط دعم الأمن الغذائي وحوكمة تداول السلع الاستراتيجية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، لمتابعة المشروعات القومية التي ينفذها الجهاز، وبحث آليات دعمها الاستراتيجي والتخطيطي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.

‎واستعرض الجانبان الجهود الجارية في مشروعات التوسع الزراعي وتنمية سلاسل القيمة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن مشروعات “مستقبل مصر” تمثل أحد ركائز منظومة الأمن الغذائي، ونموذجًا للتكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المنضبط. وشدّد على حرص الوزارة على توفير الدعم الفني والتخطيطي اللازم لضمان استدامة المشروعات وتعظيم مردودها الاقتصادي والاجتماعي، بالتوازي مع جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الأساسية وتحسين جودة حياة المواطن.

من جانبه، عرض الدكتور بهاء الغنام الرؤية التنموية لجهاز “مستقبل مصر”، مشيرًا إلى تبني الجهاز نهجًا اقتصاديًا متكاملاً يقوم على تطوير المنظومات الإنتاجية وتعزيز الحوكمة. وأوضح أن الجهاز يعمل على إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية من خلال التوسع المدروس في المشروعات الزراعية والصناعية واللوجستية، بما يعظم القيمة المضافة للموارد الوطنية ويدعم القدرات الإنتاجية للدولة.

واختُتم الاجتماع بدعوة الدكتور بهاء الغنام للسيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لإجراء جولة ميدانية موسعة بمشروعات جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، بمشاركة الوزراء المعنيين، للاطلاع على معدلات التنفيذ ومراحل التشغيل والإنتاج، بما يعزز أطر التكامل الحكومي في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.