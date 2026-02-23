صراع الدوري يشتعل.. عدي الدباغ يتصدر سباق الهدافين قبل الجولة 19

واصل الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك تألقه في الدوري المصري الممتاز بعدما اعتلى صدارة جدول الهدافين قبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة عشرة ليؤكد حضوره القوي في موسمه الأول بقميص الأبيض.

ويتصدر الدباغ القائمة برصيد 7 أهداف متفوقا بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه في ظل منافسة محتدمة مع كل من ناصر ماهر لاعب بيراميدز ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي إلى جانب صديق إيجولا مهاجم سيراميكا كليوباترا وصلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي بعدما سجل كل منهم 6 أهداف ما يبقي سباق الهدافين مفتوحًا على كل الاحتمالات.

الزمالك يتفوق هجوميًا

لم يقتصر تفوق الزمالك على صدارة الهدافين فقط بل امتد ليشمل الجانب الجماعي بعدما نجح الفريق في اعتلاء قائمة أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، مسجلا 28 هدفا خلال 18 جولة متقدما بفارق هدف عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ27 هدفا فيما جاء بيراميدز ثالثا برصيد 26 هدفا في مؤشر واضح على قوة الصراع الهجومي بين الكبار هذا الموسم.

ترتيب أقوى خطوط الهجوم

1- الزمالك: 28 هدفًا

2- الأهلي: 27 هدفًا

3- بيراميدز: 26 هدفًا

4- سيراميكا: 25 هدفًا

5- المصري: 24 هدفًا

6- وادي دجلة: 22 هدفًا

7- بتروجت: 18 هدفًا

8- مودرن سبورت: 17 هدفًا

9- زد: 17 هدفًا

10- سموحة: 15 هدفًا

صراع المربع الذهبي يشتعل

ومع إسدال الستار على الجولة الثامنة عشرة اشتعلت المنافسة داخل المربع الذهبي بين الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا في ظل تقارب النقاط والطموح المشترك لحصد لقب الدوري لتزداد الإثارة مع كل جولة جديدة في سباق يبدو أنه سيظل مشتعلا حتى الأمتار الأخيرة من عمر البطولة.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول الترتيب برصيد 35 نقطة ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ 34 نقطة.