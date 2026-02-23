قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

صراع الدوري يشتعل.. عدي الدباغ يتصدر سباق الهدافين قبل الجولة 19

منتصر الرفاعي

واصل الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك تألقه في الدوري المصري الممتاز بعدما اعتلى صدارة جدول الهدافين قبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة عشرة ليؤكد حضوره القوي في موسمه الأول بقميص الأبيض.

ويتصدر الدباغ القائمة برصيد 7 أهداف متفوقا بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه في ظل منافسة محتدمة مع كل من ناصر ماهر لاعب بيراميدز ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي إلى جانب صديق إيجولا مهاجم سيراميكا كليوباترا وصلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي بعدما سجل كل منهم 6 أهداف ما يبقي سباق الهدافين مفتوحًا على كل الاحتمالات.

الزمالك يتفوق هجوميًا

لم يقتصر تفوق الزمالك على صدارة الهدافين فقط بل امتد ليشمل الجانب الجماعي بعدما نجح الفريق في اعتلاء قائمة أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، مسجلا 28 هدفا خلال 18 جولة متقدما بفارق هدف عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ27 هدفا فيما جاء بيراميدز ثالثا برصيد 26 هدفا في مؤشر واضح على قوة الصراع الهجومي بين الكبار هذا الموسم.

ترتيب أقوى خطوط الهجوم

1- الزمالك: 28 هدفًا

2- الأهلي: 27 هدفًا

3- بيراميدز: 26 هدفًا

4- سيراميكا: 25 هدفًا

5- المصري: 24 هدفًا

6- وادي دجلة: 22 هدفًا

7- بتروجت: 18 هدفًا

8- مودرن سبورت: 17 هدفًا

9- زد: 17 هدفًا

10- سموحة: 15 هدفًا

صراع المربع الذهبي يشتعل

ومع إسدال الستار على الجولة الثامنة عشرة اشتعلت المنافسة داخل المربع الذهبي بين الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا في ظل تقارب النقاط والطموح المشترك لحصد لقب الدوري لتزداد الإثارة مع كل جولة جديدة في سباق يبدو أنه سيظل مشتعلا حتى الأمتار الأخيرة من عمر البطولة. 

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول الترتيب برصيد 35 نقطة ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ 34 نقطة.

عدي الدباغ الزمالك نادي الزمالك هدافين الدوري المصري الأهلي

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

وزير خارجية فنزويلا يطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

