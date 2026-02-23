سيميوني يقترب من تدريب إنتر ميلان بعد 13 عامًا مع أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة بشأن مستقبل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد، رغم أن عقده الحالي ممتد حتى صيف 2027، في ظل الحديث المتزايد عن تغييرات محتملة داخل صفوف النادي بعد أكثر من 13 عامًا قضاها "التشولو" على رأس الجهاز الفني.

ووفقا لبرنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، فقد توصل سيميوني إلى اتفاق مبدئي مع إنتر ميلان لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، في خطوة قد تُنهي واحدة من أطول الفترات التدريبية في تاريخ أتلتيكو الحديث.

وتحمل الأخبار المتداولة جانبًا عاطفيًا، إذ سبق لسيميوني أن لعب لإنتر ميلان بعد مغادرته أتلتيكو عام 1997، حيث مثل الفريق اللومباردي لموسمين قبل الانتقال إلى لاتسيو في صيف 1999.

ويأمل سيميوني في إنهاء مسيرته التدريبية مع أتلتيكو بالتتويج بلقب، وقد تكون كأس ملك إسبانيا هذا الموسم هي الفرصة الأقرب لتحقيق هذا الإنجاز، خصوصًا بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق على برشلونة في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 4-0.