صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن
مقاطعة ذات طبيعة خاصة.. مشروع قانون يعيد تشكيل القاهرة على غرار العاصمة الإدارية.. تفاصيل
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص
مرام علي: لم أفكر في تجميد البويضات لكن مستقبلا قد أتبنى طفلا

أعلنت الفنانة السورية مرام علي، أنها قد تفكر في تبني طفل مستقبليًا، مؤكدة أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة، لكنها مقارنةً بالمسؤوليات المرتبطة بالزواج والإنجاب، مشيرة إلى أن الأمر متساوي من ناحية الالتزامات تجاه الطفل.

وأضافت مرام علي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، على شاشة «القاهرة والناس»، : «ممكن أفكر في تبني طفل، لأنه مسؤولية كبيرة جدًا، لكن لو اتجوزت وأنجبت ستكون نفس المسؤولية».

وشددت مرام على أنها سمعت عن فكرة تجميد البويضات، وأن هناك كثيرًا من الأشخاص نصحوها بهذا الموضوع، قائلة: «حالياً لا أفكر فيه، لكن لماذا لا.. قد أفكر فيه لاحقًا».

وشددت الفنانة السورية مرام على، رفضها فكرة الزواج من رجل متزوج، مؤكدة أنه لا مانع لديها من الارتباط برجل مطلق، قائلة: «لو الرجل مطلق، معنديش مشكلة أرتبط به».

