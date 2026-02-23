مرام علي: لم أفكر في تجميد البويضات لكن مستقبلا قد أتبنى طفلا

أعلنت الفنانة السورية مرام علي، أنها قد تفكر في تبني طفل مستقبليًا، مؤكدة أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة، لكنها مقارنةً بالمسؤوليات المرتبطة بالزواج والإنجاب، مشيرة إلى أن الأمر متساوي من ناحية الالتزامات تجاه الطفل.

وأضافت مرام علي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، على شاشة «القاهرة والناس»، : «ممكن أفكر في تبني طفل، لأنه مسؤولية كبيرة جدًا، لكن لو اتجوزت وأنجبت ستكون نفس المسؤولية».

وشددت مرام على أنها سمعت عن فكرة تجميد البويضات، وأن هناك كثيرًا من الأشخاص نصحوها بهذا الموضوع، قائلة: «حالياً لا أفكر فيه، لكن لماذا لا.. قد أفكر فيه لاحقًا».

وشددت الفنانة السورية مرام على، رفضها فكرة الزواج من رجل متزوج، مؤكدة أنه لا مانع لديها من الارتباط برجل مطلق، قائلة: «لو الرجل مطلق، معنديش مشكلة أرتبط به».