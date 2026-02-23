مرام علي: أجري ليس 700 ألف دولار.. أحاول البقاء بالصفوف الأولى في الدراما

نفت الفنانة السورية مرام علي، فكرة أن أجرها يصل لـ 700 ألف دولار، موضحة أنها لم تحدد أجرها بشكل رسمي كما أشيع مؤخراً، مشيرة إلى أن الحديث عن كونها الأعلى أجرًا في جيلها غير دقيق.

وقالت مرام علي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، على شاشة القاهرة والناس، : «أنا ما قلت رقم، هذا الكلام غير صحيح»، موضحة أن السؤال الذي طُرح عليها كان حول اعتبار نفسها نجمة الصف الأول، وردت: «قلت له كلنا صف أول، والصف الأول بيوسع لـ50 شخصًا، والساحة بتوسع الكل، باللي بعرفه أنا الأعلى أجرًا».

وتابعت: «مش عارفة إذا أنا الأعلى أجرًا، لكن اللي بعرفه إنّي بحاول أن أظل من الصفوف الأولى بالشيء اللي أنا بقدمه»، موضحة أنه كانت إجابتها في لقاء سابق لها، أنها الأعلى أجرًا ولم يكن بشكل جاد، إلا أنها تم اخذه على محمل الجد.