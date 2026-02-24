طريقة عمل دجاج تكا لعزومات رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، تزداد رغبة ربات البيوت في تقديم أطباق متنوعة وشهية على مائدة الإفطار، ويأتي دجاج التكا في مقدمة هذه الأطباق لما يتميز به من نكهة غنية وقوام طري يناسب جميع الأذواق.

ويعد دجاج التكا من الوصفات السهلة والسريعة التحضير في المنزل، حيث يمكن تتبيله بمزيج من البهارات الخاصة والزبادي ليصبح طريًا ومتشربًا بالنكهات، مع إمكانية شويه أو قليه حسب الرغبة، ليصبح جاهزًا للتقديم كطبق رئيسي لعزومات رمضان أو للوجبات العائلية اليومية.

ويشير خبراء الطهي إلى أن تناول دجاج التكا مع الخضروات أو الأرز البسمتي يجعل الوجبة متكاملة ومتوازنة، مع الحفاظ على مذاق أصلي يرضي جميع أفراد الأسرة، كما يمكن تعديل مستوى البهارات حسب الرغبة لتناسب الأطفال والكبار