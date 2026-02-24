قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا.. إنفحار في محطة قطارات سافيولوفسكي ومقتل شرطي وإصابة آخرين

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت لجنة التحقيق الروسية، بأن انتحاري فجر نفسه بساحة محطة قطارات سافيولوفسكي في موسكو ليلة أمس، ما أسفر عن مقتل شرطي مرور ومنفذ العملية وإصابة شرطيين آخرين.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها : تم تحديد مواعيد لإجراء الفحوصات الجينية والطبية والتقنية عقب انفجار ليلة أمس.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية: اللجنة تعمل على تحديد هوية الانتحاري وشركائه المحتملين.

وقالت لجنة التحقيق الروسية أيضا : انضمام أكثر الخبراء المخضرمين من الطب الشرعي والمكتب المركزي للجنة للتحقيق في الانفجار الذي وقع بالقرب من محطة قطار سافيولوفسكي.

وأشارت إلى أن ضباط الشرطة الذين أصيبوا في التفجير الانتحاري، بمحطة قطار سافيولوفسكي شمال شرق العاصمة موسكو في حالة خطيرة بالمستشفى.

روسيا إنفجار بمحطة قطار محطة قطار سافيولوفسكي الطب الشرعي

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

