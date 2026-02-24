روسيا.. إنفحار في محطة قطارات سافيولوفسكي ومقتل شرطي وإصابة آخرين

أفادت لجنة التحقيق الروسية، بأن انتحاري فجر نفسه بساحة محطة قطارات سافيولوفسكي في موسكو ليلة أمس، ما أسفر عن مقتل شرطي مرور ومنفذ العملية وإصابة شرطيين آخرين.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها : تم تحديد مواعيد لإجراء الفحوصات الجينية والطبية والتقنية عقب انفجار ليلة أمس.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية: اللجنة تعمل على تحديد هوية الانتحاري وشركائه المحتملين.

وقالت لجنة التحقيق الروسية أيضا : انضمام أكثر الخبراء المخضرمين من الطب الشرعي والمكتب المركزي للجنة للتحقيق في الانفجار الذي وقع بالقرب من محطة قطار سافيولوفسكي.

وأشارت إلى أن ضباط الشرطة الذين أصيبوا في التفجير الانتحاري، بمحطة قطار سافيولوفسكي شمال شرق العاصمة موسكو في حالة خطيرة بالمستشفى.