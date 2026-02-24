محافظ الوادي الجديد : استكمال رصف الشوارع الداخلية بالإنترلوك

صرّحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أنه يجري استكمال أعمال خطة رصف الشوارع الداخلية للأحياء بمراكز المحافظة المختلفة ببلاط الانترلوك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك ضمن خطة تطوير الأحياء واستعادة الوجه الحضاري لها، وتوفير خدمات أفضل لقاطنيها.

وأوضحت أنه تم رصف أحياء البلد القديمة بمركز الخارجة ببلاط الانترلوك على مرحلتين بإجمالي ٦٣ الف متر مسطح تقريبًا حتى الآن وجاري الانتهاء من الأعمال، والتي شملت مناطق (عين الدار، القلعة، درب السندادية - شارع مصطفى كامل - شارع مكتب الصحة - شارع صلاح سالم).

كما يجري استكمال رصف عدد من الطرق الداخلية بمركز الداخلة شملت (منطقة دبنوـ استكمال منطقة دروسة - الشوارع المحيطة بدياب) بواقع ٣٠ الف متر مسطح تم الانتهاء من ٢٠ الف متر مسطح منها حتى الآن وجاري استكمال الأعمال.