المحميات الطبيعية .. درع مصر لحماية التنوع البيولوجي ودعم البحث العلمي

تمثل المحميات الطبيعية في مصر حائط الصد الأول وشريان الحياة للحفاظ على النظم البيئية الفريدة، حيث لم تعد مجرد مساحات جغرافية مصانة قانوناً، بل أصبحت "درعاً واقياً" لحماية التنوع البيولوجي الممتد من سواحل البحر الأحمر وحتى أعماق الصحراء الغربية. ومع وصول عددها إلى 31 محمية تغطي أكثر من 17% من مساحة البلاد، تبرز هذه المناطق كركيزة أساسية لدعم البحث العلمي وتطوير السياحة البيئية المستدامة، في خطوة تجسد التزام الدولة الراسخ بتحقيق التوازن الصعب بين استثمار الموارد الطبيعية وضمان حق الأجيال القادمة في ميراث بيئي آمن ومستدام.

المحميات الطبيعية هي مناطق يتم تخصيصها بقرارات رسمية لحماية الموارد الطبيعية والحياة البرية من التدهور أو الاستنزاف، والحفاظ على النظم البيئية الفريدة التي تمثل جزءًا أصيلًا من التراث الطبيعي للدولة.



وتسهم المحميات في الآتي: