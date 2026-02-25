قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد
ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو
ترامب: إيران تقترب من امتلاك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة وتهدّد أوروبا
مفاجأة .. تعرّف على سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد
ترامب: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ولن أسمح لها بامتلاك السلاح النووي
ترامب: أنتظر سماع «الكلمات السحرية» من الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق
ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان؟.. اعرف كيف تميزها
برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى
صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
«ترامب» يُعلن معركة جديدة ضد حقوق القاصرين المُتحولين جنسـ.ـياً | تفاصيل
90 دقيقة .. ترامب يُحطّم الرقم القياسي لأطول خطاب حالة الاتحاد منذ 1964
تحقيقات وملفات

طعنه في الغربة.. شاب مصري يفارق الحياة على يد صديقه في روما ونهاية مأساوية لحلم الهجرة

المجني عليه
المجني عليه
أحمد العيسوي

في واقعة مؤلمة أعادت الحديث عن قسوة الغربة وضغوطها، لقي شاب مصري مصرعه طعنًا بسكين على يد صديقه في مدينة روما الإيطالية، بعد خلافات سابقة بينهما. الحادث الذي وقع بشكل مفاجئ، أثار حزنًا واسعًا بين أبناء الجالية المصرية، خاصة مع السمعة الطيبة التي كان يتمتع بها الضحية بين أصدقائه وزملائه.

تفاصيل الواقعة

بحسب مصادر مقربة، فإن الشاب المجني عليه يُدعى إبراهيم، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويعمل في مجال المعمار منذ نحو عامين داخل مدينة روما. وينتمي إبراهيم إلى قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ترك أسرته بحثًا عن فرصة عمل تساعده على بناء مستقبله ودعم عائلته.

وفي يوم الحادث، خرج إبراهيم كعادته إلى عمله، قبل أن يقضي بعض الوقت مع أصدقائه في نزهة قصيرة. لكن المفاجأة كانت في لقائه بصديقه المتهم، الذي باغته بطعنة قاتلة في القلب مستخدمًا سكينًا، ليسقط الضحية غارقًا في دمائه وسط ذهول الحاضرين.

شهادات الأصدقاء.. “كان طيب القلب”

أحد أصدقاء إبراهيم قال إن الجميع يشهد له بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، مؤكدًا أنه لم يكن صاحب مشاكل أو عداوات مع أحد. وأضاف: “إبراهيم خرج يبحث عن لقمة عيشه، وبعدها خرج مع أصحابه بشكل طبيعي، لكنه فوجئ بصديقه المقرب يطعنه دون سبب واضح”.

كما أشار صديق آخر إلى أن إبراهيم كان يؤدي عمله بانتظام ويحافظ على سمعته الطيبة بين زملائه، لافتًا إلى أن الجريمة وقعت خلال فترة صيامه، ما ضاعف من صدمة المقربين منه.

مطالب بنقل الجثمان ومحاسبة الجاني

وسط حالة الحزن التي خيمت على أصدقاء الضحية وأبناء قريته، طالبوا بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية لنقل جثمان إبراهيم إلى مصر لدفنه بين أهله، مؤكدين ضرورة محاسبة الجاني وفق القانون.

وقال أحدهم: “نحن في غربة ويجب أن نساند بعضنا، لا أن نقتل بعضنا.. نطالب المسؤولين بسرعة إنهاء الإجراءات وتسليم الجثمان لأسرته”.

ملابسات غامضة ودوافع غير واضحة

حتى الآن، لا تزال دوافع الجريمة غير مفهومة بالكامل، حيث أكد المقربون من الضحية أنه لم يكن على خلافات ظاهرة مع أحد، ما يطرح تساؤلات حول أسباب ارتكاب الجريمة بهذا الشكل المفاجئ.

 

رحل إبراهيم تاركًا خلفه حزنًا كبيرًا في قلوب أسرته وأصدقائه، وحلمًا لم يكتمل لشاب خرج يبحث عن مستقبله في الغربة. حادثة مؤلمة تعكس مأساة إنسانية تتكرر بين شباب تركوا أوطانهم بحثًا عن حياة أفضل، لكنها انتهت بدموع الفراق بدلًا من تحقيق الأحلام. ويبقى الأمل أن تتحقق العدالة، وأن يعود الجثمان إلى أهله ليُدفن في أرضه التي اشتاق إليها.

روما الشرقية الأصدقاء الجريمة أصدقائه

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

اعتداء موظفة علي زميلها بمديرية الزراعة بطنطا

وكيل جديد لـ زراعة الغربية بعد ضرب مديرة الإدارة لزميلها

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع أحمد ماهر

كينيث سيماكولا

عقد سيماكولا .. لاعب كرة قدم يدخل التاريخ بأقصر فترة انتقال في 2026

مفاعل نووي

إشعاع تشيرينكوف.. ما سر اللون الأزرق المتوهج في المفاعلات النووية؟

سمكة بأربع عيون

سمكة بأربع عيون تعود للحياة بعد نصف مليار سنة.. اكتشاف يعيد كتابة تاريخ الفقاريات

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان .. الطريقة الصحية لكسر صيامك

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

