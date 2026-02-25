مع أذان المغرب، تتحول سفرة رمضان إلى احتفال يومي بالأطعمة المتنوعة والمشروبات والحلويات، لكن وسط هذا التنوع يقع كثيرون في أخطاء غذائية شائعة قد تؤدي إلى الخمول، زيادة الوزن، الحموضة، واضطرابات الهضم.

خبراء التغذية يؤكدون أن المشكلة ليست في الصيام، بل في طريقة الإفطار.

أخطاء شائعة على سفرة رمضان تفسد صيامك دون أن تدري

كشف الدكتور أحمد صبري استشاري التغذية ونحت القوام، من خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد، عن أبرز الأخطاء التي تتكرر يوميًا على سفرة رمضان وكيف يمكن تجنبها.

1- الإفطار على كميات كبيرة دفعة واحدة

أول خطأ يقع فيه الصائم هو تناول الطعام بسرعة وبكميات كبيرة فور الأذان.

المعدة بعد ساعات طويلة من الصيام تحتاج إلى تدرّج، وليس صدمة مفاجئة.

النتيجة؟



انتفاخ، حموضة، خمول شديد بعد الإفطار.

الأفضل:

البدء بالتمر والماء، ثم صلاة المغرب، وبعدها تناول وجبة متوازنة بهدوء.

2- الإكثار من المقليات يوميًا

السمبوسة، البطاطس، البانيه، الكبيبة… كلها أطعمة محببة، لكن وجودها يوميًا على السفرة يؤدي إلى:

زيادة الوزن

عسر الهضم

الشعور بالعطش في اليوم التالي

الحل:

تقليل المقليات إلى مرتين أسبوعيًا، واستخدام الفرن أو القلاية الهوائية كبديل صحي.

3- تجاهل طبق السلطة

كثير من الأسر تركز على الطبق الرئيسي وتنسى السلطة.

بينما طبق السلطة هو الأهم لأنه:

يعوض الجسم بالفيتامينات

يساعد على الهضم

يمنح إحساسًا بالشبع الصحي

وجود سلطة خضراء يوميًا ليس رفاهية، بل ضرورة.

4- شرب العصائر المحلاة بكثرة

المشروبات الرمضانية مثل قمر الدين والتمر هندي والخشاف لذيذة، لكنها غالبًا مليئة بالسكر.

الإفراط فيها يؤدي إلى:

ارتفاع مفاجئ في سكر الدم

زيادة الوزن

الشعور بالعطش

الأفضل:

تحضيرها في المنزل بسكر أقل، أو استبدالها بالماء والمشروبات الطبيعية غير المحلاة.

5- تناول الحلويات يوميًا بعد الإفطار مباشرة

الكنافة والقطايف والبسبوسة جزء من أجواء رمضان، لكن تناولها يوميًا وبكميات كبيرة يرهق البنكرياس ويزيد السعرات الحرارية بشكل ضخم.

النصيحة الذهبية:

قطعة صغيرة بعد الإفطار بساعتين، وليس مباشرة بعد الوجبة.

6- إهمال شرب الماء

بعض الأشخاص يستبدلون الماء بالعصائر والمشروبات الغازية، مما يسبب:

صداع أثناء الصيام

جفاف

إمساك

ينصح بشرب 8 أكواب ماء موزعة بين الإفطار والسحور.

7- سحور غير متوازن

الاعتماد على المخللات والجبن المالح أو الأطعمة الثقيلة جدًا في السحور يؤدي إلى العطش والإرهاق في اليوم التالي.

السحور المثالي يجب أن يحتوي على:

بروتين (بيض أو فول)

خضار

كمية معتدلة من النشويات

ماء كافٍ

8- السهر الطويل مع الأكل المتكرر

كثرة التسالي بعد التراويح ترفع السعرات دون أن نشعر.

حفنة مكسرات هنا، قطعة كنافة هناك ومع نهاية الشهر تكون المفاجأة على الميزان.

كيف نجعل سفرة رمضان صحية؟

توازن بين البروتين والنشويات والخضار

تقليل المقليات

الاعتدال في الحلويات

شرب الماء بانتظام

التمهل في الأكل

رمضان ليس شهر حرمان، بل شهر توازن.

والسفرة الذكية هي التي تمنحك طاقة وراحة، لا خمولًا وتعبًا.