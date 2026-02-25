قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي
خريطة شاملة لمعارض أهلًا رمضان 2026 في القاهرة والجيزة | تفاصيل
بعد تصدره الدوري.. عزيز الشافعي: الزمالك يصنع المعجزات
30 قتيلا على الأقل ونحو 40 مفقودا إثر أمطار غزيرة جنوب شرق البرازيل
بين إيران والاقتصاد.. ترامب يخاطب الكونجرس في "حالة الاتحاد" وسط رهانات داخلية وترقب دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أخطاء شائعة على سفرة رمضان تفسد صيامك دون أن تدري

الافطار
الافطار
أسماء عبد الحفيظ

مع أذان المغرب، تتحول سفرة رمضان إلى احتفال يومي بالأطعمة المتنوعة والمشروبات والحلويات، لكن وسط هذا التنوع يقع كثيرون في أخطاء غذائية شائعة قد تؤدي إلى الخمول، زيادة الوزن، الحموضة، واضطرابات الهضم.
خبراء التغذية يؤكدون أن المشكلة ليست في الصيام، بل في طريقة الإفطار.

أخطاء شائعة على سفرة رمضان تفسد صيامك دون أن تدري 

كشف الدكتور أحمد صبري استشاري التغذية ونحت القوام، من خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد، عن أبرز الأخطاء التي تتكرر يوميًا على سفرة رمضان وكيف يمكن تجنبها.

1- الإفطار على كميات كبيرة دفعة واحدة

أول خطأ يقع فيه الصائم هو تناول الطعام بسرعة وبكميات كبيرة فور الأذان. 

المعدة بعد ساعات طويلة من الصيام تحتاج إلى تدرّج، وليس صدمة مفاجئة.
النتيجة؟


انتفاخ، حموضة، خمول شديد بعد الإفطار.

الأفضل:
البدء بالتمر والماء، ثم صلاة المغرب، وبعدها تناول وجبة متوازنة بهدوء.

2- الإكثار من المقليات يوميًا

السمبوسة، البطاطس، البانيه، الكبيبة… كلها أطعمة محببة، لكن وجودها يوميًا على السفرة يؤدي إلى:

  • زيادة الوزن
  • عسر الهضم
  • الشعور بالعطش في اليوم التالي

الحل:
تقليل المقليات إلى مرتين أسبوعيًا، واستخدام الفرن أو القلاية الهوائية كبديل صحي.

3- تجاهل طبق السلطة

كثير من الأسر تركز على الطبق الرئيسي وتنسى السلطة.
بينما طبق السلطة هو الأهم لأنه:

  • يعوض الجسم بالفيتامينات
  • يساعد على الهضم
  • يمنح إحساسًا بالشبع الصحي

وجود سلطة خضراء يوميًا ليس رفاهية، بل ضرورة.

4- شرب العصائر المحلاة بكثرة

المشروبات الرمضانية مثل قمر الدين والتمر هندي والخشاف لذيذة، لكنها غالبًا مليئة بالسكر.
الإفراط فيها يؤدي إلى:

  • ارتفاع مفاجئ في سكر الدم
  • زيادة الوزن
  • الشعور بالعطش

الأفضل:
تحضيرها في المنزل بسكر أقل، أو استبدالها بالماء والمشروبات الطبيعية غير المحلاة.

5- تناول الحلويات يوميًا بعد الإفطار مباشرة

الكنافة والقطايف والبسبوسة جزء من أجواء رمضان، لكن تناولها يوميًا وبكميات كبيرة يرهق البنكرياس ويزيد السعرات الحرارية بشكل ضخم.

النصيحة الذهبية:
قطعة صغيرة بعد الإفطار بساعتين، وليس مباشرة بعد الوجبة.

6- إهمال شرب الماء

بعض الأشخاص يستبدلون الماء بالعصائر والمشروبات الغازية، مما يسبب:

  • صداع أثناء الصيام
  • جفاف
  • إمساك

ينصح بشرب 8 أكواب ماء موزعة بين الإفطار والسحور.

7- سحور غير متوازن

الاعتماد على المخللات والجبن المالح أو الأطعمة الثقيلة جدًا في السحور يؤدي إلى العطش والإرهاق في اليوم التالي.
السحور المثالي يجب أن يحتوي على:

  • بروتين (بيض أو فول)
  • خضار
  • كمية معتدلة من النشويات
  • ماء كافٍ

8- السهر الطويل مع الأكل المتكرر

كثرة التسالي بعد التراويح ترفع السعرات دون أن نشعر.
حفنة مكسرات هنا، قطعة كنافة هناك ومع نهاية الشهر تكون المفاجأة على الميزان.

كيف نجعل سفرة رمضان صحية؟

 توازن بين البروتين والنشويات والخضار
 تقليل المقليات
 الاعتدال في الحلويات
 شرب الماء بانتظام
 التمهل في الأكل

رمضان ليس شهر حرمان، بل شهر توازن.
والسفرة الذكية هي التي تمنحك طاقة وراحة، لا خمولًا وتعبًا.

صيامك أخطاء فى الافطار السحور الصيام رمضان سفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

كفتة فى الفرن

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

ياميش

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

كنافة بالكريمة

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد