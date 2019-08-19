أخطاء غذائية غير متوقعة تسبب إصابتك بدهون البطن العنيدة

1. التفكير في أن جميع السعرات الحرارية متساوية

2. اختيار الغذاء قليل الدسم أو الحمية الغذائية فقط

3. عدم تناول ما يكفي من البروتين

4. نقص الألياف في نظامك الغذائي



مضاعفة استهلاكك اليومي من الألياف قد يؤدي إلى امتصاص ما يصل إلى 130 سعرة حرارية. يمكنك إضافة الألياف إلى طعامك عن طريق إجراء تغييرات طفيفة على نظامك الغذائي مثل التحول إلى خبز الحبوب الكامل البني ، بدلاً من الخبز الأبيض العادي.



5. الأكل في كثير من الأحيان ، حتى لو كنت غير جائع



ننصح غالبًا بتناول أجزاء صغيرة وفي أوقات متعددة خلال اليوم ، إذا كنا نريد أن نفقد الوزن ، بدلاً من تناول وجبات كبيرة 3 مرات في اليوم. ومع ذلك، هذا ليس صحيحا. الأكل عندما تكون جائعًا وفقط عندما تكون جائعًا هو مفتاح فقدان الوزن. هذا لأن الأكل في كثير من الأحيان ، حتى لو كنت تأكل أقل ، يمكن أن يؤدي تدري إلى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية على مدار اليوم.



6. تخطي وجبة الإفطار



نصيحة أخرى نسمعها غالبًا هي عدم تخطي وجبة الإفطار أبدًا ، دون حتى أخذ شهيتنا في الاعتبار. هذه النصيحة ليست صحيحة بالضبط. و الدراسة وجدت أن الأشخاص الذين يهملون وجبة الإفطار يستهلك المزيد من السعرات الحرارية في وجبة الغداء، مقارنة مع أولئك الذين كان الإفطار. ومع ذلك ، عندما تم حساب السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم بأكمله ، وجد أنهم قد استهلكوا ما معدله 408 سعرة حرارية أقل.



7. شرب عصير الفاكهة المعبأة



الأشخاص الذين يسعون جاهدين لفقدان الوزن يتوقف معظمهم عن شرب المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة. لكنهم غالباً ما ينسون عصائر الفاكهة المعلبة وهى معبأة بالسكريات التى تتحول الى دهون عنيدة وزيادة الوزن.

أخطاء غذائية غير متوقعة سبب فى إصابتك بدهون البطن العنيدة إليك أكثر أخطاء النظام الغذائي شيوعًا. يقدمها موقع بولد سكاى الهندىجميع السعرات الحرارية ليست متساوية وهناك منها الجيد والسيئ أيضا فتعد السعرات الحرارية التي تتناولها عند تناول الخضراوات جيدة ، في حين أن السعرات الحرارية التي تتناولها عند تناول برجر كبير سيئة. هذا لأن كمية الأنسولين التي يطلقها الجسم تعتمد بشكل أكبر على نوع السعرات الحرارية التي تستهلكها ، أكثر من كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها.غالبًا ما تُعتبر الأطعمة المعالجة أو قليلة الدسم أو "النظام الغذائي" الخيار المثالي عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن لكنها فى المقابل ستجعلك أكثر جوعا ..البروتين هو المغذيات الأكثر أهمية إذا كنت تهدف لفقدان الوزن. اتباع نظام غذائي عالي البروتين يحسن الأيض ، ويقلل من الشهية ، ويؤثر إيجابيا على العديد من الهرمونات التي تنظم الوزنيمكن أن تساعد إضافة كمية كافية من الألياف على وجبتك في تقليل شهيتك و تساعد الألياف أيضًا في فقدان الوزن عن طريق جعل الجسم يمتص سعرات حرارية أقل من الأطعمة الأخرى.