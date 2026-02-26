قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رقمنة الخدمات القنصلية وإطلاق مبادرات تعليمية واستثمارية جديدة للمغتربين.. تفاصيل

"الخارجية" تتابع بشكل مستمر احتياجات وشئون المصريين بالخارج وتكثف جهود تيسير الخدمات المقدمة لهم
"الخارجية" تتابع بشكل مستمر احتياجات وشئون المصريين بالخارج وتكثف جهود تيسير الخدمات المقدمة لهم

تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج باهتمام بالغ شؤون جميع المصريين بالخارج، وتحرص على تكثيف التواصل معهم بكل الوسائل المباشرة وغير المباشرة، والاستماع لاحتياجاتهم والوقوف على مطالبهم والتعرف على آرائهم.

يأتي ذلك في إطار نهج حكومي متكامل تشارك فيه أجهزة الدولة المعنية بصورة حثيثة ومنسقة لضمان سرعة الاستجابة لأي مطالب أو شكاوى، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير الرعاية الكاملة للمصريين بالخارج، وتعزيز روابطهم مع الوطن، وتيسير معاملاتهم، والاستجابة الفاعلة لتطلعاتهم.

وفي هذا الإطار، تتابع الوزارة بشكل مستمر جهود التجاوب مع طلبات المصريين بالخارج، والاهتمام بشواغلهم، وما عبروا عنه من آراء واقتراحات في الفترة الأخيرة، سواء بشأن الخدمات والمعاملات التي يتم إنجازها من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالدولة، أو ما يواجه بعضهم في علاقاتهم الوظيفية مع جهات عملهم في مصر، وكذلك في قطاع التعليم العالي والإعارات، حيث تواصل الوزارة متابعة ما يتم إحرازه من تقدم في هذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الحرص على تيسير الإجراءات والتعامل مع أي شواغل تُطرح في هذا الشأن، إضافة إلى ما طرحوه من أفكار بشأن تجديد بعض المبادرات المخصصة لهم أو إيجاد تيسيرات بديلة لها.

وذكرت الوزارة يوم الأربعاء أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أصدر توجيهاته إلى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، من أجل متابعة التنفيذ الدقيق للمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة، والحل الفوري للمشكلات التي تواجه بعض المواطنين بالخارج أثناء التطبيق العملي لهذه المبادرات، ودراسة إطلاق مراحل أخرى منها، مثل مبادرات "بيتك في مصر " في مجال الإسكان والعقارات للمصريين بالخارج، ومبادرة "افتح حسابك في مصر" التي تتيح للمواطنين بالخارج فتح حسابات في البنوك الوطنية المصرية من خلال تصديق مستندات فتح الحسابات في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، ومبادرة "مزرعتك في مصر " التي أتاحت للمصريين بالخارج فرص الاستثمار في المناطق الزراعية الجديدة، ومبادرة "تأمينك في مصر " التي تضمنت مضاعفة المزايا التأمينية المتاحة أمام أبناء الوطن في الخارج.

وطالب وزير الخارجية بسرعة إطلاق وتنفيذ المبادرات الأخرى التي تم التوافق بشأنها بتنسيق كامل مع مختلف أجهزة ووزارات الدولة المعنية، مثل مبادرة "تحديث البيانات البنكية من الخارج"، ومبادرة "مدرستك في مصر" لإطلاق فصول رقمية تفاعلية عن بعد لتدريس المناهج المصرية لأبناء المصريين بالخارج وتعزيز الانتماء والوعي الوطني لديهم، ومبادرة "جامعتك في مصر " التي توفر فرص تعليم عال متميز بتكاليف مخفضة لأبناء المصريين بالخارج، خاصة في التخصصات التي يصعب استيعاب كافة الراغبين للدراسة بها في الجامعات الحكومية.

كما وجه وزير الخارجية بالإعداد الجيد والمبكر للنسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج المقرر عقده يومي 2 و 3 أغسطس 2026 برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لكي يتضمن جلسات وورش عمل تناقش كافة اهتمامات ومشكلات وتطلعات المصريين بالخارج، بحضور الوزراء وكبار المسئولين، من أجل الخروج بمقررات عملية وحلول واقعية تلبي احتياجات هذا الجزء العزيز من أبناء الشعب المصري المقيمين بالخارج.

كما وجه وزير الخارجية كافة قطاعات الوزارة والبعثات بالخارج بمواصلة جهود تيسير معاملات المصريين بالخارج، وحسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء معاملاتهم القنصلية، فضلاً عن مواصلة العمل على استكمال رقمنة الخدمات القنصلية، والحرص التام على متابعة شئون الجاليات المصرية باعتبارها أحد أهم أهداف التمثيل الدبلوماسي المصري بالخارج، وأحد أبرز واجبات كافة العاملين بالسفارات المصرية بالخارج، ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الخصوص والتعامل معها بالحسم والسرعة الواجبين.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج نهج حكومي متكامل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية توفير الرعاية الكاملة للمصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

المتهمين

انتحلوا صفة ضباط شرطة.. القبض على صانعي محتوى بتهمة تصوير مقاطع خادشة

المتهم

غير متزن.. القبض على أجنبى صاحب فيديو الرقص في الشارع

المتهمين

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بكفر الشيخ

بالصور

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد