نائبة: مبادرة “أبواب الخير” صرح إنساني لدعم للأسر الأولى بالرعاية في رمضان

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق صندوق تحيا مصر لمبادرة «أبواب الخير» يمثل نقطة تحول في جهود التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت "نصيف"، أن المبادرة لا تُعد مجرد عمل خيري موسمي، بل مشروعًا إنسانيًا متكاملًا يترجم روح التكافل والتعاضد التي يتميز بها المجتمع المصري، ويعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا بصورة منظمة ومستدامة، مضيفة أن صندوق "تحيا مصر" فتح من خلال «أبواب الخير» آفاقًا واسعة للدعم في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة تجسد نموذجًا فعّالًا للشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تقديم دعم حقيقي يصل إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف توزيع ثلاثة ملايين كرتونة مواد غذائية، إلى جانب أربعة ملايين وجبة ساخنة تُقدم عبر نقاط توزيع تغطي أنحاء الجمهورية طوال شهر رمضان، بما يعزز الأمن الغذائي للأسر المعوزة ويسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلها.

وأشارت "نصيف"، إلى أن «أبواب الخير» تمثل نموذجًا متقدمًا للحماية الاجتماعية في مصر، حيث لا تقتصر على تقديم الدعم الغذائي فحسب، بل تسعى إلى صون كرامة المواطن وتقديم العون بأسلوب منظم وفعال يعزز شعوره بالاندماج في منظومة وطنية متكاملة تهتم بالإنسان، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة الفئات الأكثر ضعفًا، وتدعم التماسك المجتمعي وروح التضامن بين المصريين.

كما شددت النائبة إنجي نصيف، على أن توقيت إطلاق المبادرة يحمل أهمية خاصة مع تزايد الاحتياجات المعيشية خلال شهر رمضان، مؤكدة أن التكافل الاجتماعي يُعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الداخلي، وأن استمرار مساهمات صندوق "تحيا مصر" على مدار العام يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية، وحرصها على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة الأسر الأولى بالرعاية.