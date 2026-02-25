قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أول مارس.. بدء قيد الدفعة الجديدة من الأطباء بالنقابة العامة

أرشيفية - نقابة الأطباء
أرشيفية - نقابة الأطباء
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء استعدادها لاستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء حديثي التخرج، اعتبارًا من يوم الأحد 1 مارس 2026، وذلك لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة وكارنيهات العضوية للأطباء الجدد.

وحددت نقابة الأطباء جدول الاستقبال، والذي جاء كالتالي:

  • جامعة الأزهر (بنات): 1 و2 مارس (الأحد والإثنين).
  • جامعة الأزهر (بنين): 3 و4 مارس (الثلاثاء والأربعاء).
  • جامعة عين شمس: 5 و8 و9 مارس (الخميس والأحد والإثنين)
  • جامعة القاهرة: 10 و11 و12 مارس (الثلاثاء والأربعاء والخميس).
  • جامعة حلوان: 15 و16 مارس (الأحد والإثنين).
  • الجامعات الخاصة والخارجية: 17 و18 و19 مارس (الثلاثاء والأربعاء والخميس).
  • المتأخرون في التقديم: من 23 مارس حتى 15 أبريل (ما عدا الجمعة والسبت وأيام العيد)

فيما جاءت الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة، كالتالي:

  • طلب تسجيل أول مرة يُطبع بعد إدخال البيانات ورفع المستندات عبر موقع النقابة (ems.org.eg – قيد الأطباء).
  • أصل شهادة التخرج أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين عليها من الخارج.
  • أصل شهادة قضاء سنة الامتياز أو ما يعادلها (بعد المعادلة للحاصلين عليها من الخارج).
  • صحيفة الحالة الجنائية باسم النقابة العامة للأطباء.
  • صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.
  • عدد 2 صورة فوتوغرافية.
  • صورة شهادة الميلاد.
  • سداد الرسوم المقررة وقيمتها 1660 جنيهًا للمصريين (شاملة رسوم ترخيص وزارة الصحة) و300 دولار لغير المصريين.

وجاءت الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، كالتالي: 

  • طلب استخراج ترخيص أول مرة (دمغة فئة جنيه).
  • أصل شهادة التخرج (دمغة فئة جنيه).
  • أصل شهادة سنة الامتياز (دمغة فئة جنيه).
  • صحيفة الحالة الجنائية باسم وزارة الصحة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (دمغة فئة جنيه).
  • عدد 2 صورة فوتوغرافية.
  • صورة شهادة الميلاد.
  • الموقف من التجنيد (دمغة فئة جنيه).
  • نتيجة امتحان مزاولة المهنة.
  • إيصال سداد اشتراك النقابة (دمغة فئة جنيه).

وأوضحت نقابة الأطباء، أنه سيتم تواجد موظفي وزارة الصحة داخل مقر النقابة اعتبارًا من الأحد 8 مارس، على أن يبدأ تسليم التراخيص بعد يوم 10 مارس 2026.

ودعت النقابة العامة، الأطباء الجدد إلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل جامعة، حرصًا على تقليل التكدس وضمان سهولة وانتظام إجراءات القيد.

النقابة العامة للأطباء الأطباء حديثي التخرج تراخيص مزاولة المهنة مزاولة المهنة كارنيهات العضوية للأطباء الجدد قيد الأطباء حديثي التخرج نقابة الأطباء جامعة الأزهر جامعة عين شمس جامعة القاهرة الجامعات الخاصة صحيفة الحالة الجنائية وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ترشيحاتنا

القمر الدموي

قمر الدم .. ظاهرة فلكية تضرب العالم لمدة 5 ساعات في منتصف رمضان

الذهب

جي بي مورجان: أسعار الذهب تسجل 6300 دولار للأوقية بنهاية 2026

أرشيفية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعزز الاستثمارات الخضراء في الضفة الغربية

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد