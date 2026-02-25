أول مارس.. بدء قيد الدفعة الجديدة من الأطباء بالنقابة العامة

أعلنت النقابة العامة للأطباء استعدادها لاستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء حديثي التخرج، اعتبارًا من يوم الأحد 1 مارس 2026، وذلك لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة وكارنيهات العضوية للأطباء الجدد.

وحددت نقابة الأطباء جدول الاستقبال، والذي جاء كالتالي:

جامعة الأزهر (بنات): 1 و2 مارس (الأحد والإثنين).

جامعة الأزهر (بنين): 3 و4 مارس (الثلاثاء والأربعاء).

جامعة عين شمس: 5 و8 و9 مارس (الخميس والأحد والإثنين)

جامعة القاهرة: 10 و11 و12 مارس (الثلاثاء والأربعاء والخميس).

جامعة حلوان: 15 و16 مارس (الأحد والإثنين).

الجامعات الخاصة والخارجية: 17 و18 و19 مارس (الثلاثاء والأربعاء والخميس).

المتأخرون في التقديم: من 23 مارس حتى 15 أبريل (ما عدا الجمعة والسبت وأيام العيد)

فيما جاءت الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة، كالتالي:

طلب تسجيل أول مرة يُطبع بعد إدخال البيانات ورفع المستندات عبر موقع النقابة (ems.org.eg – قيد الأطباء).

أصل شهادة التخرج أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين عليها من الخارج.

أصل شهادة قضاء سنة الامتياز أو ما يعادلها (بعد المعادلة للحاصلين عليها من الخارج).

صحيفة الحالة الجنائية باسم النقابة العامة للأطباء.

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.

عدد 2 صورة فوتوغرافية.

صورة شهادة الميلاد.

سداد الرسوم المقررة وقيمتها 1660 جنيهًا للمصريين (شاملة رسوم ترخيص وزارة الصحة) و300 دولار لغير المصريين.

وجاءت الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، كالتالي:

طلب استخراج ترخيص أول مرة (دمغة فئة جنيه).

أصل شهادة التخرج (دمغة فئة جنيه).

أصل شهادة سنة الامتياز (دمغة فئة جنيه).

صحيفة الحالة الجنائية باسم وزارة الصحة.

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (دمغة فئة جنيه).

عدد 2 صورة فوتوغرافية.

صورة شهادة الميلاد.

الموقف من التجنيد (دمغة فئة جنيه).

نتيجة امتحان مزاولة المهنة.

إيصال سداد اشتراك النقابة (دمغة فئة جنيه).

وأوضحت نقابة الأطباء، أنه سيتم تواجد موظفي وزارة الصحة داخل مقر النقابة اعتبارًا من الأحد 8 مارس، على أن يبدأ تسليم التراخيص بعد يوم 10 مارس 2026.

ودعت النقابة العامة، الأطباء الجدد إلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل جامعة، حرصًا على تقليل التكدس وضمان سهولة وانتظام إجراءات القيد.