ألفت عمر تكشف لـ صدى البلد أسرار و كواليس شخصيتها في مسلسل اسأل روحك

كشفت الفنانة ألفت عمر عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل اسأل روحك، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد.

وقالت ألفت عمر إنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية "الدكتورة جاكلين"، وهي طبيبة نساء وتوليد تعمل داخل مستشفى عام، لكنها تجد نفسها في مواقف صعبة خارج نطاق تخصصها، خاصة بعد وقوع حادث سيارة يستقبل على إثره المستشفى عددًا من المصابين. وأوضحت أن الشخصية تصاب بحالة من الارتباك لعدم خبرتها في أقسام الطوارئ والرعاية، لكنها تحاول إنقاذ المصابين والتعامل مع الموقف الإنساني الصعب.

وأضافت أن قصة المسلسل جديدة ومختلفة، وتحمل طابعًا عربيًا واضحًا، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من الشخصيات المتنوعة التي تثري الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي. وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع النجمة ياسمين رئيس، ومع جميع فريق العمل.

مسلسل «اسأل روحك» من بطولة ياسمين رئيس ، أحمد فهمي ، ومن تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.