عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
نائب محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام عمل المخابز والمنافذ التموينية بالخارجة

أجرى محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، جولة ميدانية بعدد من مخابز مدينة الخارجة، يرافقه علي نجاح رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي بتكثيف حملات المرور ومتابعة انتظام منظومة العمل بالمخابز، والوقوف على جودة رغيف الخبز ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، ومدى توافر السلع بالمنافذ التموينية خلال شهر رمضان المبارك.

جولة بمعرض أهلا رمضان

وتفقد مبادرة "أهلًا رمضان" التابعة لمديرية التموين وعدد من المخابز بنطاق المدينة، إلى جانب فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة «المصرية ماركت»؛ للاطمئنان على توافر كميات السلع الأساسية المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين بالمركز.

كما وجّه بتحرير مخالفة لأحد المخابز لنقص وزن رغيف الخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، وصون حقوق المواطنين في الحصول على سلع وخدمات مطابقة للاشتراطات التموينية المعتمدة.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

