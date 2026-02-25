نائب محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام عمل المخابز والمنافذ التموينية بالخارجة

أجرى محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، جولة ميدانية بعدد من مخابز مدينة الخارجة، يرافقه علي نجاح رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي بتكثيف حملات المرور ومتابعة انتظام منظومة العمل بالمخابز، والوقوف على جودة رغيف الخبز ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، ومدى توافر السلع بالمنافذ التموينية خلال شهر رمضان المبارك.

جولة بمعرض أهلا رمضان

وتفقد مبادرة "أهلًا رمضان" التابعة لمديرية التموين وعدد من المخابز بنطاق المدينة، إلى جانب فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة «المصرية ماركت»؛ للاطمئنان على توافر كميات السلع الأساسية المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين بالمركز.

كما وجّه بتحرير مخالفة لأحد المخابز لنقص وزن رغيف الخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، وصون حقوق المواطنين في الحصول على سلع وخدمات مطابقة للاشتراطات التموينية المعتمدة.