محافظ البحر الأحمر يؤكد دعم إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي

شارك الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، في أعمال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الغردقة، الذي عُقد برئاسة الأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار أبوالفضل، رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء المجلس، في أول مشاركة له عقب توليه مهام منصبه.

واستهل المجلس جلسته بتقديم التهنئة للمحافظ، معربين عن تطلعهم لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والجامعة خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، في كلمته، أن الجامعة لا ينبغي أن يقتصر دورها على العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي، بل يجب أن يمتد تأثيرها إلى المجتمع بصورة مباشرة، مشددًا على أن المؤسسات الأكاديمية تمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات التنمية المستدامة. وأوضح أن التكامل بين الجهاز التنفيذي والجامعة يعد عنصرًا محوريًا لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأعلن البرقي دعم المحافظة الكامل لمشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي، معتبرًا أنه يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالبحر الأحمر، وسيسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير بيئة تدريبية متقدمة لطلاب القطاع الطبي مستقبلًا.

من جانبه، ثمّن رئيس الجامعة مشاركة المحافظ في الاجتماع، مؤكدًا أن الجامعة تضع خدمة المجتمع المحلي ضمن أولوياتها، وتعمل على تنفيذ توجهات الدولة في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتحديث البنية التحتية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والإدارية، حيث وافق المجلس على ضم محافظ البحر الأحمر لعضويته، كما تم استعراض السردية الوطنية للتنمية الشاملة «السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» وبحث سبل توظيفها في خطط الجامعة. ووافق المجلس كذلك على تشكيل لجنة لتفعيل التطبيقات الإلكترونية في العمل الإداري، وإنشاء مكتبي التعاون الدولي والنشر العلمي.

واعتمد المجلس اللائحة المالية والإدارية للاستراحات والإسكان الجامعي، واللائحة الداخلية لبرنامج الليسانس المهني للغات بكلية الألسن، إضافة إلى الموافقة على بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر لتنفيذ برنامج دبلوم الترجمة المهنية. كما أقر المجلس انضمام الجامعة إلى اتحاد الجامعات النمساوية والأفريقية، واعتماد مقترح البكالوريوس المهني في إدارة الفنادق والمطاعم بكلية السياحة والفنادق.

وعقب انتهاء الاجتماع، أجرى المحافظ جولة تفقدية داخل كلية السياحة والفنادق، شملت مطبخ التدريب العملي المجهز بمحاكاة بيئة العمل الفندقي، إلى جانب أقسام الاستقبال والمطاعم، للاطلاع على مستوى التدريب التطبيقي المقدم للطلاب.

كما تفقد المركز الجامعي للتطوير المهني، الذي يوفر برامج وورش عمل مجانية للطلاب في مجالات إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، والتخطيط الوظيفي، فضلًا عن برامج «كن مستعدًا» لتأهيل مليون مبتكر، ودورات في اللغتين الإنجليزية والألمانية، بهدف دعم فرص التوظيف ورفع كفاءة الخريجين.