الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
أزمة صرف مستحقات القصب.. ركابي يطالب الحكومة بإنقاذ المزارعين قبل تفاقم الموقف
التهام كوني يهز علم الفلك.. رصد أول تمزق كامل لقزم أبيض | إيه الحكاية؟
زعيم كوريا الشمالية : محاولات سيئول للحوار السلمي مهزلة فاشلة وخداع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.5% للمرة السادسة على التوالي

أ ش أ

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة القياسي دون تغيير اليوم /الخميس/، مشيرا إلى زخم النمو الأقوى من المتوقع، في محاولة لحماية الاستقرار المالي وسط ضعف العملة المحلية وعدم استقرار سوق الإسكان.

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5% في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في سول. وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وكان هذا القرار السادس على التوالي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن البنك المركزي الكوري لا يزال في دورة التيسير النقدي.

ومنذ أكتوبر 2024، خفض بنك كوريا سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس من 3.5% في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، ثم أبقاه عند هذا المستوى دون تغيير منذ مايو 2025.

