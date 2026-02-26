كوريا الجنوبية تبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.5% للمرة السادسة على التوالي

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة القياسي دون تغيير اليوم /الخميس/، مشيرا إلى زخم النمو الأقوى من المتوقع، في محاولة لحماية الاستقرار المالي وسط ضعف العملة المحلية وعدم استقرار سوق الإسكان.

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5% في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في سول. وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وكان هذا القرار السادس على التوالي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن البنك المركزي الكوري لا يزال في دورة التيسير النقدي.

ومنذ أكتوبر 2024، خفض بنك كوريا سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس من 3.5% في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، ثم أبقاه عند هذا المستوى دون تغيير منذ مايو 2025.